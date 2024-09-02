"Неймовірна концентрація заспаних дітей і батьків": Єфросиніна у вишиванці та джинсах-кльош відвела сина до школи

Марія Мельник 2 вересня, 12:15

Жагу до знань підростаючих українців не переб'ють навіть безсонні ночі з ракетними атаками.

Такої думки дотримується і телеведуча Маша Єфросиніна та її 10-річний син Сашко.

У своєму Instagram ведуча показала, як відвела сина до школи, у четвертий клас.


"Твій перший урок ми закріпили сьогодні вночі під вибухи. Синочку, завжди-завжди із презирством ставитися до країни, яка змушує тебе щоночі плакати! А тепер в четвертий клас", - написала Єфросиніна.

До речі, ведуча з сином одягнули вишиванки з Etnodim

До речі, ведуча з сином одягнули вишиванки з Etnodim

Заспаний, але готовий до нових знань Сашко

Заспаний, але готовий до нових знань Сашко

Нагадаємо, тиждень тому Сашку виповнилося 10. В ювілей він зізнався, що мріє про перемогу, а на день народження хоче кулемет.

Читайте також:

"Баляндраси" від ТаблоID: Монро, Сумська, Єфросиніна та інші повеселилися на стендапах про факапи

"Мій зовнішній вигляд - моя зброя": Єфросиніна в сукні з голою спиною поміркувала про власну незалежність

"Народжений у шаленому коханні": Єфросиніна привітала свого горобчика з 10-річчям та показала зворушливе відео

єфросиніна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів