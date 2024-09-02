"Неймовірна концентрація заспаних дітей і батьків": Єфросиніна у вишиванці та джинсах-кльош відвела сина до школи

Жагу до знань підростаючих українців не переб'ють навіть безсонні ночі з ракетними атаками.

Такої думки дотримується і телеведуча Маша Єфросиніна та її 10-річний син Сашко.

У своєму Instagram ведуча показала, як відвела сина до школи, у четвертий клас.

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"Твій перший урок ми закріпили сьогодні вночі під вибухи. Синочку, завжди-завжди із презирством ставитися до країни, яка змушує тебе щоночі плакати! А тепер в четвертий клас", - написала Єфросиніна.

До речі, ведуча з сином одягнули вишиванки з Etnodim

Заспаний, але готовий до нових знань Сашко

Нагадаємо, тиждень тому Сашку виповнилося 10. В ювілей він зізнався, що мріє про перемогу, а на день народження хоче кулемет.