"Неймовірна концентрація заспаних дітей і батьків": Єфросиніна у вишиванці та джинсах-кльош відвела сина до школи
Жагу до знань підростаючих українців не переб'ють навіть безсонні ночі з ракетними атаками.
Такої думки дотримується і телеведуча Маша Єфросиніна та її 10-річний син Сашко.
У своєму Instagram ведуча показала, як відвела сина до школи, у четвертий клас.
"Твій перший урок ми закріпили сьогодні вночі під вибухи. Синочку, завжди-завжди із презирством ставитися до країни, яка змушує тебе щоночі плакати! А тепер в четвертий клас", - написала Єфросиніна.
Нагадаємо, тиждень тому Сашку виповнилося 10. В ювілей він зізнався, що мріє про перемогу, а на день народження хоче кулемет.
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