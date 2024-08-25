"Народжений у шаленому коханні": Єфросиніна привітала свого горобчика з 10-річчям та показала зворушливе відео

Фото з Instagram Маші Єфросиніної

Телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна привітала свого сина Сашка з 10-річчям та розчулила підписників відео, на якому хлопчик зізнається, що мріє про перемогу, а на день народження хоче кулемет.

"Мій Сашко - це хлопчик, який більш за все любить ванільне морозиво, бургери, баскетбол, мультики, міфи древньої Греції та Roblox. Мій Сашко - синочок, який дуже любе допомагати мамі, але не більше 3 хвилин, бо в нього різко починає боліти голова", - написала Маша.

Вона додала, що в один день її син почав спілкуватися українською, бо усвідомив, що через російську його можуть сприймати як представника держави-агресорки. А ще Єфросиніна сказала, що Сашко сором'язливий, але любить увагу, тому залюбки знімається з мамою для відео в соцмережі.

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На відео хлопчик каже, що під час повітряної тривоги хоче у метро, бо там безпечно

"Вже вісім місяців, як я повернула його в Україну, але він досі не адаптувався до сирен: коли тільки спрацьовує тривога, він надзвичайно лякається і стрімголов біжить до мене. Але обов’язково хапає ведмедика, з яким спить з народження, бо "друзів не кидають напризволяще", - написала телеведуча.

Вона зізналася, що Сашко - її щастя та окремий світ, де є біль від того, що вона не може закінчити війну. Маша розповіла, що син часто питає, чи вони загинуть, на день народження просить іграшкову зброю, а замість казок на ніч хоче слухати подробиці наступу ЗСУ на Курськ.

Маша знімала відео кілька днів тому під час повітряної тривоги

"Цей неймовірно бажаний хлопчина був народжений у шаленому коханні. Він мав наповнювати цей світ абсолютно чистою добротою, якою наділив його всесвіт, жити своє безхмарне дитинство, в якому головною його проблемою мала б бути домашка з математики", - написала Маша.

Єфросиніна зазначила, що хоч і не може зупинити війну, проте робитиме все, аби її син був щасливим.

"Твій перший ювілей! З Днем народження, мій горобчик! Тобі сьогодні 10", - зауважила телеведуча.

Єфросиніна додала, що син робить її щасливою

Єфросиніна зробила сюрприз сину на день народження

"Рівно 10 років тому, в цей день я народила неймовірного хлопця", - підписала фото сина телеведуча

Нагадаємо, у Маші Єфросиніною та її чоловіка, бізнесмена та військовослужбовця Тимура Хромаєва є ще старша донька Нана. 20-річна дівчина не любить публічності.

Як відомо, Тимур та Маша одружені вже 20 років. Нещодавно вони коментували чутки про їхнє розлучення.