"Народжений у шаленому коханні": Єфросиніна привітала свого горобчика з 10-річчям та показала зворушливе відео
Телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна привітала свого сина Сашка з 10-річчям та розчулила підписників відео, на якому хлопчик зізнається, що мріє про перемогу, а на день народження хоче кулемет.
"Мій Сашко - це хлопчик, який більш за все любить ванільне морозиво, бургери, баскетбол, мультики, міфи древньої Греції та Roblox. Мій Сашко - синочок, який дуже любе допомагати мамі, але не більше 3 хвилин, бо в нього різко починає боліти голова", - написала Маша.
Вона додала, що в один день її син почав спілкуватися українською, бо усвідомив, що через російську його можуть сприймати як представника держави-агресорки. А ще Єфросиніна сказала, що Сашко сором'язливий, але любить увагу, тому залюбки знімається з мамою для відео в соцмережі.
"Вже вісім місяців, як я повернула його в Україну, але він досі не адаптувався до сирен: коли тільки спрацьовує тривога, він надзвичайно лякається і стрімголов біжить до мене. Але обов’язково хапає ведмедика, з яким спить з народження, бо "друзів не кидають напризволяще", - написала телеведуча.
Вона зізналася, що Сашко - її щастя та окремий світ, де є біль від того, що вона не може закінчити війну. Маша розповіла, що син часто питає, чи вони загинуть, на день народження просить іграшкову зброю, а замість казок на ніч хоче слухати подробиці наступу ЗСУ на Курськ.
"Цей неймовірно бажаний хлопчина був народжений у шаленому коханні. Він мав наповнювати цей світ абсолютно чистою добротою, якою наділив його всесвіт, жити своє безхмарне дитинство, в якому головною його проблемою мала б бути домашка з математики", - написала Маша.
Єфросиніна зазначила, що хоч і не може зупинити війну, проте робитиме все, аби її син був щасливим.
"Твій перший ювілей! З Днем народження, мій горобчик! Тобі сьогодні 10", - зауважила телеведуча.
Нагадаємо, у Маші Єфросиніною та її чоловіка, бізнесмена та військовослужбовця Тимура Хромаєва є ще старша донька Нана. 20-річна дівчина не любить публічності.
Як відомо, Тимур та Маша одружені вже 20 років. Нещодавно вони коментували чутки про їхнє розлучення.