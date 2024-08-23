"Мій зовнішній вигляд - моя зброя": Єфросиніна в сукні з голою спиною поміркувала про власну незалежність

Єфросиніна про власну і не тільки незалежність фото Аня Іконнікова

Телеведуча, інфлюенсерка та громадська діячка Маша Єфросиніна напередодні Дня Незалежності України поміркувала про власну.

В інтерв'ю ELLE вона також відповіла, що є важливим для її ментального здоров'я.

Для багатьох українців Маша є уособленням незалежності. Ведуча пояснила, що це значить для неї.

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"Мені дуже приємно про це дізнаватися. Я б хотіла тих, хто бачить в мені це уособлення, розпитати чому, бо я б таке придумати сама не змогла. Я точно б назвала себе сильною жінкою. Я стала такою, я йшла туди, де складно. Так, я опускала руки перед невдачами, плакала в подушку, жаліла себе — вечір, день чи два, а потім підводилася і говорила собі, що я впораюся. Декілька разів починала все з нуля, тому що я робила вибір бути, а не ховатися від світу, як би складно не було. Бо винагорода стоїть завжди за труднощами.

Я навчилася, саме навчилася, опановувати себе. Я останнім часом багато говорю про свою сім’ю. А чому? Бо сім'я стала моєю фортецею. Моя робота стала моєю фортецею. Там мій власний незалежний світ", - відповіла Єфросиніна.

Маша зберігає спокій і вневненість і завдяки своїм антистресовим вправам

Маша також розказала, чи залежить її ментальний стан від того, як вона виглядає. А ще ведуча відповіла, чи зросло у неї бажання частіше фарбуватися за останні два роки.

"Воно не зросло, я б сказала, воно знову з’явилося, коли я зрозуміла, що мій зовнішній вигляд — моя зброя, моя сила, мій інструмент. Це був момент, коли я усвідомила, що треба продовжувати жити та діяти, бо, якщо ми всі опустимо руки, ми не переможемо ворога", - пояснила вона.

"Всі жінки, я впевнена, пам`ятають перший рік повномасштабної війни, коли не хотілося доглядати за собою, не те, що фарбуватися чи одягати гарні сукні, а взагалі — навіть сходити на манікюр або підстригтися відчувалося як щось дуже непотрібне і недоречне. Проте моє життя до війни було сильно пов`язане з красою — зачісками, макіяжем, гарним вбранням. Тож повернути це все означало повернути собі частину життя. І тепер у мене є правило. Важко чи немає настрою? Кажу собі: "Марійка, збирайся, роби себе гарною і йди в люди, продовжуй жити"", - зазначила ведуча.

Наостанок Єфросиніна відповіла, яким бачить майбутнє України.

"Я бачу майбутнє України. Я бачу шлях попереду молодої держави, великий шлях перед українцями як нацією, що зміцнюється щосекунди. Про роки точно вам не скажу, бо ми не знаємо, що може статися завтра. Але, дивлячись на наше сьогодні, я можу точно сказати, що українці своїми талантами вразять увесь світ", - запевнила вона.

Нагадаємо, 15-го серпня Маша стала ведучою факап-стендапів від УП й TabloID "Баляндраси". На заході вона розповіла про свої факапи, вихід із зони комфорту і зізналася, яку мрію надто довго відкладала.