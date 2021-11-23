"Міс" Неплях у кофтинці без бюстгальтера повигиналася на паризькому балконі
Вівторок, 23 листопада 2021, 14:57
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях передала сонячний "привіт" з Парижа.
Дівчина у своєму Instagram потішила фоловерів фото й відео, на яких позує у популярній нині кофтинці на голе тіло.
Неплях, як і до неї моделі Лілі-Роуз Депп й Софія Євдокименко, ледь-ледь прикрила груди модним вбранням.
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"Щоб я так людям довіряла, як ви цій кофтинці", – прокоментувала фото одна з підписниць Анни.
Нагадаємо, нещодавно титулована красуня відзначила 27-річчя. З нагоди свого нового року вона розповіла в Instagram про дорослішання та уколи ботоксу.
А ще Аня розійшлася з бойфрендом і тепер займається лише собою і підготовкою до "Міс Всесвіт"-2021.
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