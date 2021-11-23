"Міс" Неплях у кофтинці без бюстгальтера повигиналася на паризькому балконі

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях передала сонячний "привіт" з Парижа.

Дівчина у своєму Instagram потішила фоловерів фото й відео, на яких позує у популярній нині кофтинці на голе тіло.

Неплях, як і до неї моделі Лілі-Роуз Депп й Софія Євдокименко, ледь-ледь прикрила груди модним вбранням.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нéплях | Hanna Nepliakh (@neplyah)

"Щоб я так людям довіряла, як ви цій кофтинці", – прокоментувала фото одна з підписниць Анни.

Такі кофтинки нині в тренді

Нагадаємо, нещодавно титулована красуня відзначила 27-річчя. З нагоди свого нового року вона розповіла в Instagram про дорослішання та уколи ботоксу.

А ще Аня розійшлася з бойфрендом і тепер займається лише собою і підготовкою до "Міс Всесвіт"-2021.