"Задача не з простих": Емеральд розказала, як сходила на "мамські бл*дки"

Військовослужбовиця та мати двох дітей, Євгенія Емеральд, яка, ймовірно, розлучається з чоловіком, влаштувала "охоту на кавалерів" та показала свої "мамські блядки".

Про це вона розповіла в Instagram.



У своїх сторіс Емеральд, вочевидь, вирішила відповісти хейтерам на закиди про те, що вона погана мати у жартівливій формі. Євгенія влаштувала підписникам ціле шоу, яке назвала "Шльондра-мати день".



"Шльондро-мати день продовжується. І що я вам хочу сказати, коли я сказала Фелікіснівній (мама Євгенії Емеральд, – ред.) про те, що йду на побачення до козаків, вона мені сказала "ніфіга". Почала мене шантажувати соцмережами, і казати про те, що вона всю правду про мене розкаже, яка я мать", – сказала жартома Емеральд.



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Емеральд у такий спосіб вирішила розважити підписників Скріншот з Instagram Євгенії Емеральд

Потім Євгенія показала, як збирається в ресторан.



"Знаєте, народ, як сумно жить. Шльондро-мати №1 сьогодні зазнала фіаско. Піду я сьогодні в один ресторанчик, мені там підказали, що там треба отак сідати за столик і охотитися. Буду значить я там сидіти, може мені пощастить", – продовжувала тролити фоловерів Євгенія.



"Звітую для вас. Сьогодні охота моя зазнала фіаско. Мамські блядки – це задача не з простих. Як виявилося, тут треба дуже добре постаратися", – підсумувала свій вечір військовослужбовиця.



Також вона зробила опитування серед киян, де можна знайти місце з "рибкою".



"Мені образливо. Образливо, що я одягнула свої святкові штани, зробила маску з дитячої присипки, що мене облили "золотим дощем"... хто не знає, загугліть. Образливо те, що я мала надію і мала наміри, але маємо, те що маємо. Я не здаюся", – додала Емеральд.



Нагадаємо, Евгенія Емеральд повідомила, що чекає на доньку Афіну, через кілька тижнів після весілля, яке зіграла з своїм чоловіком Євгенієм Стипанюком на передовій. Пара познайомилася на фронті.

