Легкоатлетка Левченко у сукні з високим розрізом посвітила стегном та показалася в обіймах коханого. Фото

Спортсменка Юлія Левченко, яка спеціалізується на стрибках у висоту, потішила підписників неспортивним контентом.

Дівчина виклала гламурні фото, на яких позує у стильному аутфіті - прозорому чорному кроптопі та штанах-кльош із сітки.

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До речі, Левченко вже показувалася у схожому луці раніше

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Крім того, Юлія показала кілька фото зі своїм чоловіком, бігуном Юрієм Кіщенком. Пара мило пообіймалася та поголубилася на камеру.

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Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про спортсменко, які брали участь в Олімпіаді в Токіо, серед яких була і Левченко.