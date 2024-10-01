Легкоатлетка Левченко у сукні з високим розрізом посвітила стегном та показалася в обіймах коханого. Фото
Спортсменка Юлія Левченко, яка спеціалізується на стрибках у висоту, потішила підписників неспортивним контентом.
Дівчина виклала гламурні фото, на яких позує у стильному аутфіті - прозорому чорному кроптопі та штанах-кльош із сітки.
Крім того, Юлія показала кілька фото зі своїм чоловіком, бігуном Юрієм Кіщенком. Пара мило пообіймалася та поголубилася на камеру.
Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про спортсменко, які брали участь в Олімпіаді в Токіо, серед яких була і Левченко.
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