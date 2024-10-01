Легкоатлетка Левченко у сукні з високим розрізом посвітила стегном та показалася в обіймах коханого. Фото

ТаблоID 1 жовтня, 15:30

Спортсменка Юлія Левченко, яка спеціалізується на стрибках у висоту, потішила підписників неспортивним контентом.

Дівчина виклала гламурні фото, на яких позує у стильному аутфіті - прозорому чорному кроптопі та штанах-кльош із сітки.

Стрибунка Юля Левченко

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Фото Ірини Приходської
Юлія Левченко спортсменка

До речі, Левченко вже показувалася у схожому луці раніше


Крім того, Юлія показала кілька фото зі своїм чоловіком, бігуном Юрієм Кіщенком. Пара мило пообіймалася та поголубилася на камеру.

Левченко і Кіщенко любов

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Юлія Левченко з чоловіком

Закохані та щасливі

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Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про спортсменко, які брали участь в Олімпіаді в Токіо, серед яких була і Левченко.

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