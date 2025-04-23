Пятова в елегантному екстраміні похизувалася ногами на тлі київської висотки

Колишня дружина голкіпера і тренера "Шахтаря" Андрія Пятова, Юлія Пятова згадала своє минуле життя у найпрестижнішому районі столиці - Печерських Липках. Багатодітна мама навіть попозувала на тлі висотки та виклала фото у своєму Instagram.

Для візиту в елітний район Юлія вдягнула костюм ніжно-рожевого кольору, що складався з жакета і дуже коротких шортів. Свій лук вона доповнила коричневими замшевими "козаками", білою майкою і сумкою від Chanel молочного кольору.

43-річна Пятова тренується ледь не щодня, тому перебуває у відмінній формі

"Я тут відчуваю себе як прибулець з минулого... Мені подобалося тут жити, подобався наш уклад життя, я люблю Київ... зараз все по-іншому, і це не мій вибір, так сталося, але я насолоджуюся все одно, всупереч усьому! Просто ностальгія за покійним, стабільним, мирним життям", - написала Юлія, яка нині з трьома дітьми мешкає за містом у приватному будинку.

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Юлія поностальгувала за столичним життям і похизувалася стрункими ніжками

Як відомо, про своє розлучення після 19-ти років шлюбу Пятови оголосили у листопаді 2024 року. Андрій узяв всю провину на себе, а, за чутками, причиною стала його лудоманія.

У колишнього подружжя четверо дітей: 19-річна Дарія, яка навчається в Італії, 6-річний Лев, 10-річна Мая та 15-річна Мілана.