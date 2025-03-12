"Приб'ю кожного, хто тебе образить": ексдружина Пятова привітала з 19-річчям їхню доньку та поділилася фото

Колишня дружина футболіста Андрія Пятова Юлія адресувала зворушливий допис у Instagram старшій із їхніх чотирьох нащадків, Дарії, якій виповнилося 19 років.

Мама також поділилася фото з іменинницею.

Дарії Пятовій уже 19

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"19 років!!!! Тобі 19 років!!!! Я така щаслива,що ти в мене є!!! Моя підтримка і моя гордість!!!", - написала Юлія.

"Приб'ю кожного,хто тебе образить!!! Полюблю кожного, хто буде любити тебе)) Мама завжди поруч, пам'ятай це, доню. З днем народження, любове моя", - привітала вона доньку.

Юлія ніжно привітала з днем народження старшу доню

Мама приб'є кожного, хто насмілиться образити дівчину

Нагадаємо, торік багаторічний шлюб Пятових розпався. Провину за це взяв на себе чоловік, зізнавшись, що Юлія давала йому багато шансів і пробачала.