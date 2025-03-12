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"Приб'ю кожного, хто тебе образить": ексдружина Пятова привітала з 19-річчям їхню доньку та поділилася фото

Марія Ткаченко - 12 березня, 19:00
Юлія Пятова
Фото з Instagram Пятової

Колишня дружина футболіста Андрія Пятова Юлія адресувала зворушливий допис у Instagram старшій із їхніх чотирьох нащадків, Дарії, якій виповнилося 19 років.

Мама також поділилася фото з іменинницею.

Колишня дружина Пятова

Дарії Пятовій уже 19


"19 років!!!! Тобі 19 років!!!! Я така щаслива,що ти в мене є!!! Моя підтримка і моя гордість!!!", - написала Юлія.

"Приб'ю кожного,хто тебе образить!!! Полюблю кожного, хто буде любити тебе)) Мама завжди поруч, пам'ятай це, доню. З днем народження, любове моя", - привітала вона доньку.

Колишня дружина Пятова і донька

Юлія ніжно привітала з днем народження старшу доню

Донька Андрія Пятова

Мама приб'є кожного, хто насмілиться образити дівчину

Нагадаємо, торік багаторічний шлюб Пятових розпався. Провину за це взяв на себе чоловік, зізнавшись, що Юлія давала йому багато шансів і пробачала. 

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