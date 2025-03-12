"Приб'ю кожного, хто тебе образить": ексдружина Пятова привітала з 19-річчям їхню доньку та поділилася фото
Колишня дружина футболіста Андрія Пятова Юлія адресувала зворушливий допис у Instagram старшій із їхніх чотирьох нащадків, Дарії, якій виповнилося 19 років.
Мама також поділилася фото з іменинницею.
"19 років!!!! Тобі 19 років!!!! Я така щаслива,що ти в мене є!!! Моя підтримка і моя гордість!!!", - написала Юлія.
"Приб'ю кожного,хто тебе образить!!! Полюблю кожного, хто буде любити тебе)) Мама завжди поруч, пам'ятай це, доню. З днем народження, любове моя", - привітала вона доньку.
Нагадаємо, торік багаторічний шлюб Пятових розпався. Провину за це взяв на себе чоловік, зізнавшись, що Юлія давала йому багато шансів і пробачала.
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