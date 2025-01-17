Саніна похвалилася лижним відпочинком із чоловіком та сином. Фото

Марія Мельник 17 січня, 13:30

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна вперше за довгий час показалася з чоловіком.

Співачка разом з Валом Бебко і сином Даніелем покаталися на лижахт і наробили спільного контенту.

"Давно не бачилися", - підписала фото виконавиця.

Саніна з сином

За словами мами, Даніель катається на лижах лише вдруге у житті, але вже наздогнав її


Саніна на тлі гір
Саніна з чоловіком у горах

Вал Бебко від початку повномасштабного вторгнення нечасто постить фото у соцмережах і не звітує, де перебуває

Саніна - портрет у горах

Сама Юлія також не відповідає на запитання шанувальників про свого чоловіка

Нагадаємо, востаннє чоловік Саніної показувався у жовтні, у Лос-Анджелесі. Валерій опублікував селфі неподалік будівлі Orpheum Theatre.

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