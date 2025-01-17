Саніна похвалилася лижним відпочинком із чоловіком та сином. Фото
Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна вперше за довгий час показалася з чоловіком.
Співачка разом з Валом Бебко і сином Даніелем покаталися на лижахт і наробили спільного контенту.
"Давно не бачилися", - підписала фото виконавиця.
Нагадаємо, востаннє чоловік Саніної показувався у жовтні, у Лос-Анджелесі. Валерій опублікував селфі неподалік будівлі Orpheum Theatre.
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