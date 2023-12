Сирена в ефірі, вогняна Саніна і переможниця 2012-го: результати першого півфіналу та цікавинки Євробачення-2023

9-го травня британський Ліверпуль потонув у величезній кількості синьо-жовтих прапорів. На малій батьківщині гурту The Beatles стартував пісенний конкурс Євробачення-2023 та британсько-український фестиваль, під час якого відбудеться 24 події, присвячених нашій культурі.

Україна, яку нині представляє гурт TVORCHI, на правах переможця минулого року відразу проходить до фіналу.

Крім нас за перемогу також боротимуться: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.

Країни, які за результатами першого півфіналу боротимуться за перемогу фото з Instagram пісенного конкурсу Євробачення

Без перебільшень, перший день змагання запам’ятався не лише яскравими виступами країн-учасниць. Відкривала вечір і конкурс загалом співачка Юлія Саніна, яка також є ведучою Євробачення-2023.

Лідерка The HardKiss виступила з піснею "Маяк". Крім неї на сцені з'явився також гітарист бенду Вал Бебко у компанії неймовірного балету, що вбрався у кольори логотипу конкурсу.

Після власного виступу Юлія разом з іншими ведучими привітала глядачів та рідну Батьківщину, нагадавши усьому світу, що Україна не змогла приймати конкурс через повномасштабну війну росії.

Юлія Саніна у шкіряно-вогняній сукні українського бренду GUDU додала трохи гранджу у цукеркову картинку скріншот з відео

Конкурсну частину вечора розпочала Норвегія. Співачка Alessandra у композиції Queen of Kings заспівала про сильну та незалежну воїтельку, яка керує морем та не підкоряється нікому. Запальні біти й англомовний вокал доповнив балет із чотирьох танцівників.

Мальтійський інді-поп гурт The Busker продовжив естафету яскравих номерів. Трійко хлопців під 2-м номером запам’яталися звуками саксофону та закликом до танцю. Пісня, власне, так і називається – Dance (Our Own Party).

Третім на сцену вийшов представник Сербії Luke Black. Його пісня Samo mi se spava поєднала рідну сербську та англійську мови, а також ліричний початок і танцювальні мотиви.

Наступним свою країну представляв інді-рок бенд Sudden Lights з Латвії. Харизматичний квартет не порушив традицію запального звуку, але водночас доповнив його ліричним вокалом. Пісню Aijā хлопці представляли в оточені лаконічних декорацій, залитих яскравим світлом.

Наступною позмагатися за місце у гранд-фіналі вийшла португальська співачка Mimicat. У її виконанні прозвучала пісня Ai coração, що запам'яталася також гротескною постановкою й пристрасними танцями.

Під номером 6 у першому півфіналі виступив гурт Wild Youth. Хлопці з Ірландії підкорили щирим вокалом та закликом до єднання. Пісня We Are One – про любов, яка притаманна всім, якими б різними ми не були.

Наступним на сцені з'явився рок-гурт Let 3 із Хорватії. З піснею Mama ŠČ! хлопці каламбурили рідною мовою, доповнивши виступ сатиричними костюмами і не менш гротескним відеорядом.

Швейцарія у першому півфіналі боролася за перемогу під 8-м номером. 21-річний Remo Forrer розірвав ланцюг жартівливого вайбу та представив на сцені ліричну пісню Watergun.

Слідом під номером 9 на сцену вийшла представниця Ізраїлю. Співачка Noa Kirel підкорювала глядачів піснею Unicorn. В композиції знайшлося місце інструментальним елементам і, водночас, сучасній обробці звуку.

Десятку конкурсантів закривала Молдова. Pasha Parfeni влаштував на сцені справжню етнічну вечірку, виконуючи пісню Soarele și luna рідною мовою. У виступі артист поєднав колоритне вбрання, роги, сопілки і цимбали.

Під 11-м номером у першому півфіналі виступила Швеція. Співачка Loreen, якій букмекери пророкують перемогу цьогоріч, заспівала англомовну композицію Tattoo. Як відомо, артистка не з чуток знає, що таке першість на Євробаченні. Виконавиця здобула тріумф у 2012-му з піснею Euphoria.

Наступними на сцені з’явився дует TuralTuranX з Азербайджану. Хлопці заспівали конкурсну композицію під назвою Tell Me More, у якій знайшлося місце як вокалу, так і реп-начитці.

13-м номером у першому півфіналі виступала Чехія із піснею My Sister's Crown. Її, як відомо, ще на етапі підготовки конкурсу засудили в мережі через участь у гурті Vesna росіянки. Також неоднозначну реакцію викликали меседжі артисток про "сестринство слов’янських народів".

Передостаннім з конкурсантів виступав нідерландський дует Mia Nicolai та Dion Cooper. Їхня пісня Burning Daylight запам'яталася ніжним і водночас сильним вокалом. Неможливо ігнорувати хімію цього дуету.

Закривав перший півфінал конкурсант із Фінляндії. Репер Käärijä представив композицію Cha Cha Cha рідною мовою. Артист влаштував трихвилинну вечірку, яку, з його власних слів, можна назвати божевіллям.

Після закінчення конкурсної частини на глядачів чекав виступ співачки Alyosha. Зірка виконала разом з британською артисткою Ребеккою Фергюсон пісню, присвячену подіям в Україні.

Alyosha розповіла історію мільйонів українських родин

В емоційному номері звучала сирена повітряних тривог, а балет розповідав історію пари, яку розлучила війна.

Підсумувала співочий конкурс британська виконавиця Ріта Ора із запальним номером.

Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 11-го травня. Фінал, у якому ми нарешті побачимо гурт TVORCHI, пройде 13-го травня.

