"Ніколи не кажи ніколи": Саніна прокоментувала чутки про розпад The Hardkiss

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Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна прокоментувала плітки про розпад музичного колективу The Hardkiss.

В інтерв'ю "ТиКиїв" вона запевнила, що продовжує працювати над музичними новинками.

"Дуже люблю чутки й іноді навмисно їх не спростовую і не підтверджую. Щодо сольного проєкту, то від Special Kiss я отримала таке задоволення, що навіть закрадалися думки про щось більше. Але зараз усі сили й натхнення йдуть на написання нового альбому The Hardkiss. І я розумію, що присвятити час сольному проєкту означає втратити час, який можна присвятити The Hardkiss. Я не відмовляюся від цієї ідеї: можливо, колись у майбутньому це і станеться — ніколи не кажи ніколи. Мені дуже подобається практика закордонних рок-артистів, які мають по 5–6 проєктів, і один не суперечить іншому", — зазначила зірка.

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За словами Саніної, торік її дуже виснажив музичний тур, тому зараз гурт узяв паузу. Виконавиця також повідомила, що планує проводити більше часу з родиною.

"Я порахувала, що за минулий рік була в дорозі, гастролювала десь 200 днів. Тому ми з Валом вирішили, що цей рік присвячуємо нашій родині, нашому сину, плюс пишемо новий альбом", — розказала вона.

Нагадаємо, раніше чоловіка і колегу Саніної, музиканта Вала Бебко захейтили за виїзд з України під час воєнного стану. У січні вона відповідала на обурення фанів і розказувала, коли музикант дійсно виїхав за кордон.