Саніна у відповідь на обурення фанів зізналася, коли її чоловік виїхав за кордон
Днями співачка та фронтвумен гурту Hardkiss Юлія Саніна у своєму Instagram похвалилася сімейним відпочинком на гірськолижному курорті за кордоном.
І через це нарвалася на хейт підписників щодо того, як її 40-річний чоловік, музикант Вал Бебко зміг під час воєнного стану виїхати з України.
Спочатку Саніна утримувалася від відповіді на закиди щодо законності виїзду за кордон її коханого, але таки не змогла мовчати й прокоментувала хейт.
Юлія зазначила, що її Вал виїхав з країни ще до початку повномасштабної війни.
"Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення", - написала вона, відповідаючи на звинувачення, що зірка могла посприяти виїзду Бебка.
Як відомо, чоловік Саніної рідко з'являється у соцмережах та показує, де перебуває. Однак на початку жовтня минулого року він постив кадри з Лос-Анджелеса, де у гурту Hardkiss був тур.
А у квітні 2023 року Юлія розповідала про кризу у стосунках з чоловіком.