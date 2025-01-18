Саніна у відповідь на обурення фанів зізналася, коли її чоловік виїхав за кордон

Фото з Instagram Юлії Саніної

Днями співачка та фронтвумен гурту Hardkiss Юлія Саніна у своєму Instagram похвалилася сімейним відпочинком на гірськолижному курорті за кордоном.

І через це нарвалася на хейт підписників щодо того, як її 40-річний чоловік, музикант Вал Бебко зміг під час воєнного стану виїхати з України.

Спочатку Саніна утримувалася від відповіді на закиди щодо законності виїзду за кордон її коханого, але таки не змогла мовчати й прокоментувала хейт.

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Юлія зазначила, що її Вал виїхав з країни ще до початку повномасштабної війни.

"Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення", - написала вона, відповідаючи на звинувачення, що зірка могла посприяти виїзду Бебка.

Юлію звинуватили у тому, що вона вивезла чоловіка за кордон

Чоловік Саніної виїхав до початку повномасштабної війни Фото з Instagram Вала Бебка

Як відомо, чоловік Саніної рідко з'являється у соцмережах та показує, де перебуває. Однак на початку жовтня минулого року він постив кадри з Лос-Анджелеса, де у гурту Hardkiss був тур.

А у квітні 2023 року Юлія розповідала про кризу у стосунках з чоловіком.