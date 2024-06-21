Сад любові, Птушкін та дитяче фото на роликах: Саніна показала кадри свого червня

Саніна закарбувала моменти першого місяця літа

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна закарбувала в Instagram моменти червня 2024.

Окрім рандомних фото 33-річна виконавиця також показала маленьку себе на Хрещатику.

Кожне фото співачка підписала окремо. На першому артистка запостила знімок з фотоальбому, на якому показала себе-дівчинку.

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Спортивна і усміхнена маленька Юлія

На другому Саніна закарбувала себе у саду квітів.

З такою кількістю квітів вдома треба мати окрему кімнату з вазами

Ні, це не син Саніної. На фото співачка з похресником Дмитром

Саніна з блогером Антоном Птушкіним

Нагадаємо, Саніна народила свого першого і поки єдиного сина Данила у листопаді 2015-го. Раніше вона розказувала про кризу у стосунках з чоловіком та зізнавалася, що ревнує його до фанаток.