Сад любові, Птушкін та дитяче фото на роликах: Саніна показала кадри свого червня

Марія Мельник 21 червня, 16:30
Юлія Саніна у сукні

Саніна закарбувала моменти першого місяця літа

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна закарбувала в Instagram моменти червня 2024.

Окрім рандомних фото 33-річна виконавиця також показала маленьку себе на Хрещатику.

Кожне фото співачка підписала окремо. На першому артистка запостила знімок з фотоальбому, на якому показала себе-дівчинку.


Солістка гурту The Hardkiss показала себе-дитину

Спортивна і усміхнена маленька Юлія

На другому Саніна закарбувала себе у саду квітів.

Саніна у квітах

З такою кількістю квітів вдома треба мати окрему кімнату з вазами

Ні, це не син Саніної. На фото співачка з похресником Дмитром

Ні, це не син Саніної. На фото співачка з похресником Дмитром

Юлія Саніна і Птушкін

Саніна з блогером Антоном Птушкіним

Нагадаємо, Саніна народила свого першого і поки єдиного сина Данила у листопаді 2015-го. Раніше вона розказувала про кризу у стосунках з чоловіком та зізнавалася, що ревнує його до фанаток.

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