Сад любові, Птушкін та дитяче фото на роликах: Саніна показала кадри свого червня
Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна закарбувала в Instagram моменти червня 2024.
Окрім рандомних фото 33-річна виконавиця також показала маленьку себе на Хрещатику.
Кожне фото співачка підписала окремо. На першому артистка запостила знімок з фотоальбому, на якому показала себе-дівчинку.
На другому Саніна закарбувала себе у саду квітів.
Нагадаємо, Саніна народила свого першого і поки єдиного сина Данила у листопаді 2015-го. Раніше вона розказувала про кризу у стосунках з чоловіком та зізнавалася, що ревнує його до фанаток.
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