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Горбунов із синами показав їхній хлопчачий вихідний. Фото

Юлія Леськова - 9 лютого, 11:57
Юрій Горбунов позує для фото
Фото з Instagram Юрія Горбунова

Продюсер та телеведучий Юрій Горбунов у своєму Instagram знову потішив кадрами зі своїми синами від Катерини Осадчої. 

На фото Юрій та 7-річний Іван з 3-річним Данилом вишукувалися за зростом та попозували у "пацанячих позах".

"Хлопчача субота", - написав Горбунов.


Юрій Горбунов та його сини

Здається, хлопці добре проводять вихідні

Якось Юрій Горбунов та Катерина Осадча замилували своїми фото з двома синами на тлі осіннього Києва.

Також ТаблоID розповідав, як таємний роман Юрія та Катерини переріс у міцну сім'ю.

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