Горбунов із синами показав їхній хлопчачий вихідний. Фото

Фото з Instagram Юрія Горбунова

Продюсер та телеведучий Юрій Горбунов у своєму Instagram знову потішив кадрами зі своїми синами від Катерини Осадчої.

На фото Юрій та 7-річний Іван з 3-річним Данилом вишукувалися за зростом та попозували у "пацанячих позах".

"Хлопчача субота", - написав Горбунов.

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Здається, хлопці добре проводять вихідні

Якось Юрій Горбунов та Катерина Осадча замилували своїми фото з двома синами на тлі осіннього Києва.

Також ТаблоID розповідав, як таємний роман Юрія та Катерини переріс у міцну сім'ю.