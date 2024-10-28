Горбунов з Осадчою замилували цілунками і обіймами з синами на тлі осіннього Києва
Продюсер та телеведучий Юрій Горбунов разом із дружиною-колегою Катериною Осадчою замилували серією сімейних осінніх фото.
На знімках подружжя, окрім теплих обіймів, закарбувало розваги синів, 7-річного Івана і 3-річного Данила.
"Без слів…", - коротко підписав серію фото Юрій.
Як відомо, зіркове подружжя з тих, хто регулярно розказує про родинні справи і постить спільні фото.
Місяць тому Осадча показувала, як разом зі старшим сином від Юрія підкорювала хвилі на вейкборді.
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