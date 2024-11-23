"Моє щастя": Осадча та Горбунов у День сина замилували кадрами зі своїми хлопцями

Юлія Леськова 23 листопада, 09:54
Катерина Осадча позує для фото
Фото з Instagram Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча у День сина, який відзначається 22 листопада, замилувала підписників фото з трьома своїми нащадками.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

"Сьогодні день синів. Тричі мій день. Моє щастя", - написала Осадча.


Катерина Осадча з сином

У Катерини троє синів: старший Ілля від перших стосунків та двоє від Юрія Горбунова - Іван та Данило

Катерина Осадча показала трьох синів

Старший син дуже схожий на маму, чи не так?

Також вона показала світлину Юрія Горбунова з їхнім спільним старшим сином Іваном.

Юрій Горбунов з старшим сином


Фото з Instagram Катерини Осадчої

Відзначив свято й Юрій Горбунов.

"День синів! Виявляється є таке свято! Це мої дорогоцінності! Люблю вас", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов розповідав, якою мовою спілкуються їхні з Осадчою діти.

Також ТаблоID раніше писав, як таємний роман Горбунова та Осадчої переріс у міцну родину.

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