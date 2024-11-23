"Моє щастя": Осадча та Горбунов у День сина замилували кадрами зі своїми хлопцями
Телеведуча Катерина Осадча у День сина, який відзначається 22 листопада, замилувала підписників фото з трьома своїми нащадками.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
"Сьогодні день синів. Тричі мій день. Моє щастя", - написала Осадча.
Також вона показала світлину Юрія Горбунова з їхнім спільним старшим сином Іваном.
Відзначив свято й Юрій Горбунов.
"День синів! Виявляється є таке свято! Це мої дорогоцінності! Люблю вас", - написав він.
Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов розповідав, якою мовою спілкуються їхні з Осадчою діти.
Також ТаблоID раніше писав, як таємний роман Горбунова та Осадчої переріс у міцну родину.
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