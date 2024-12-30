Осадча і Горбунов із синами на руках поголубилися коло ялинки. Відео

Тамара Кудрявченко 30 грудня, 11:45

Подружжя телеведучих Катерина Осадча і Юрій Горбунов напередодні Нового року активно діляться святковим контентом зі своїми підписниками в Instagram.

Раніше Катя показувала, як з родиною святкувала Різдво, а тепер Юра вирішив привітати фоловерів з прийдешнім 2025 роком і виклав миле відео з обома синами.

На кадрах подружжя з дітьми прикрашає ялинку, обіймається та цілується.

Осадча і Горбунов з дітьми

Катерина з Юрієм часто викладають милі фото і відео зі своїми синами - 7-річним Іваном і 3-річним Данилом


"З прийдешнім Новим роком!!! Загадуйте бажання! Воно в нас у всіх одне!", - закликав Горбунов.

Катя Осадча з молодшим синочком

Таке ось святкове мімімі від Каті і Данила

Осадча з Горбуновим і синами Іваном і Данилом

Осадча, Горбунов і їхні діти закликали загадати одне єдине бажання, і нам не треба уточнювати, яке саме

Нагадаємо, днями Осадча хвалилася рідкісним портретом з трьома синами, бо старший Ілля якраз завітав до України з США, де він навчається.

Читайте також:

"Квартет вкупі": Горбунов замилував мережу селфі з Осадчою та двома синами. Фото

"Лежати і страждати - не варіант": Осадча в обтислому спортлуці заселфилася біля дзеркала

"Топазове весілля": Осадча привітала батьків з 44-річчям шлюбу та показала рідкісні фото з ними

Осадча Горбунов
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів