Осадча і Горбунов із синами на руках поголубилися коло ялинки. Відео

Подружжя телеведучих Катерина Осадча і Юрій Горбунов напередодні Нового року активно діляться святковим контентом зі своїми підписниками в Instagram.

Раніше Катя показувала, як з родиною святкувала Різдво, а тепер Юра вирішив привітати фоловерів з прийдешнім 2025 роком і виклав миле відео з обома синами.

На кадрах подружжя з дітьми прикрашає ялинку, обіймається та цілується.

Катерина з Юрієм часто викладають милі фото і відео зі своїми синами - 7-річним Іваном і 3-річним Данилом

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"З прийдешнім Новим роком!!! Загадуйте бажання! Воно в нас у всіх одне!", - закликав Горбунов.

Таке ось святкове мімімі від Каті і Данила

Осадча, Горбунов і їхні діти закликали загадати одне єдине бажання, і нам не треба уточнювати, яке саме

Нагадаємо, днями Осадча хвалилася рідкісним портретом з трьома синами, бо старший Ілля якраз завітав до України з США, де він навчається.