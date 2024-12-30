Осадча і Горбунов із синами на руках поголубилися коло ялинки. Відео
Подружжя телеведучих Катерина Осадча і Юрій Горбунов напередодні Нового року активно діляться святковим контентом зі своїми підписниками в Instagram.
Раніше Катя показувала, як з родиною святкувала Різдво, а тепер Юра вирішив привітати фоловерів з прийдешнім 2025 роком і виклав миле відео з обома синами.
На кадрах подружжя з дітьми прикрашає ялинку, обіймається та цілується.
"З прийдешнім Новим роком!!! Загадуйте бажання! Воно в нас у всіх одне!", - закликав Горбунов.
Нагадаємо, днями Осадча хвалилася рідкісним портретом з трьома синами, бо старший Ілля якраз завітав до України з США, де він навчається.
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