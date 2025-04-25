"Змінила наш світ назавжди": Юрушева у день 3-річчя доньки показала, як з кульками вітала її в Україні

Бізнеследі та дружина колишнього голови Черкаської ОДА Олександра Скічка, Єлизавета Юрушева привітала доньку Анну з 3-річчям.

У своєму Instagram багатодітна мама запостила святкове фото дівчинки у жовтій сукні і залишила для неї теплі слова.

"3 роки тому ти змінила наш світ назавжди. Ти наше сонечко, наша радість, наша найглибша любов. Ти прийшла у це життя з таким чистим, таким добрим світлом — і кожного дня ти продовжуєш ділитися цим світлом з нами та з навколишнім світом. Жодних слів ніколи не буде достатньо, щоб сказати, як сильно ми тебе любимо. З днем народження, наше маленьке чудо", - написала Юрушева.

Батьки вітали дівчинку з самого ранку

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Кілька тижнів тому Юрушева, яка разом з дітьми мешкає в Мілані, вперше за довгий час приїхала на батьківщину разом з доньками. Тож святкували день народження вдома, в Україні

Тато також приєднався до слів привітання.

Як відомо, іменинниця народилася вже під час повномасштабної війни. Дівчинка з'явилася на світ у Відні.

Нагадаємо, у березні Юрушева святкувала 9-річчя доньки Наталі, на честь якої влаштувати цілу вечірку.

Єлизавета і Олександр також виховують старшого сина Даніеля (від першого шлюбу Юрушевої).