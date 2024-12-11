"Магія віку 36/37": Юрушева з доньками наробила ялинкових селфі і підбила підсумки року

Бізнеследі та дружина колишнього губернатора Черкащини Олександра Скічка Єлизавета Юрушева починає підбивати підсумки року.

37-річна Юрушева розказала про рік турбулентності, як змінилася з віком, та наробила милих селфі з доньками, 9-річною Татою та 2-річною Анною.

"А мене давно не було такого інтенсивного кінця року. І навіть не пригадаю, коли востаннє переживала такі бурхливі три місяці. Це були справжні емоційні гойдалки, але, знаєте, ті, які перевертаються догори дригом, їдуть задом наперед, а потім зупиняються на перекус", - зазначила Юрушева.



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"Були моменти, коли я почувалася на вершині світу, а були й такі, коли я просто трималася з усіх сил і кричала: "Можна мені трохи перепочити, будь ласка?". Але крізь усе це я зрозуміла дещо неймовірне: турбулентність — це спосіб життя сказати: "Тримайся міцно, я роблю тебе сильнішою."



Мені подобається магія віку 36/37. У цій фазі життя є особлива сила — відчуття творення, ясності, глибшого розуміння себе. Це як перейти на новий рівень у грі, де ти нарешті відкриваєш найкрутіші навички. Ти стаєш кимось іншим, кращим", - пояснила багатодітна мама.

"Цей рік навчив мене безцінного: зміни — це не те, чого слід боятися. Йдеться не про те, щоб чіплятися за минуле, а про те, щоб нести його з любов’ю у своєму серці, крокуючи вперед у невідоме. І з таким підходом навіть невідоме здається захопливим!Тож ось я, з широкою посмішкою, вдячна за уроки й готова прийняти те, що буде далі. Життя — це дика поїздка, але вона безперечно прекрасна", - підбила підсумки Юрушева.

Як відомо, Юрушева не з тих, хто з віком стає менш активною. У 2023-му вона взялася опановувати професію фешн-дизайнера. А вже у вересні запустила власний бренд одягу.