Юрушева з доньками вперше за час повномасштабного вторгнення приїхала в Україну
Бізнеследі Єлизавета Юрушева, яка разом з дітьми мешкає в Мілані, вперше за довгий час приїхала на батьківщину разом з доньками.
У своєму Instagram багатодітна мама показала тепле возз'єднання з чоловіком, ексочільником Черкаської ОДА Олександром Скічком.
Як відомо, пара виховує трьох дітей: старшого сина Даніеля від першого шлюбу Єлизавети та двох спільних донечок - Наталю та молодшу Анну.
Анна народилася вже під час повномасштабної війни. Дівчинка з'явилася на світ у Відні.
Юрушева нерідко навідується в Україну і завжди звітує про це теплими селфі з коханим.
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