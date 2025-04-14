Юрушева з доньками вперше за час повномасштабного вторгнення приїхала в Україну

Марія Мельник - 14 квітня, 17:15

Бізнеследі Єлизавета Юрушева, яка разом з дітьми мешкає в Мілані, вперше за довгий час приїхала на батьківщину разом з доньками.

У своєму Instagram багатодітна мама показала тепле возз'єднання з чоловіком, ексочільником Черкаської ОДА Олександром Скічком.

Олександр Скічко за кермом

Олександр чекав на своїх дівчат в Україні

Скрін з Instagram
Діти Єлизавети і Олександра

Наталя (ліворуч на фото) та Анна точно раді приїхати в батьківщину До речі, для молодшої доньки це перший візит в Україну


Як відомо, пара виховує трьох дітей: старшого сина Даніеля від першого шлюбу Єлизавети та двох спільних донечок - Наталю та молодшу Анну.

Анна народилася вже під час повномасштабної війни. Дівчинка з'явилася на світ у Відні.

Юрушева нерідко навідується в Україну і завжди звітує про це теплими селфі з коханим.

Читайте також:

"Холодильник - пережиток сучасності": Скічко зі свічкою розказав, що їсть та що робить вдома без світла

"Справжній трудоголік в нашій родині": Скічко у мережі похвалився дочкою-іменинницею

"Кохатиму тебе завжди": Юрушева у 7-му річницю шлюбу показала весільні цілунки зі Скічком. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів