"Так тобою захоплююся": Юрушева на честь ювілею доньки влаштувала рожеву вечірку з кульками і тортом

Бізнеследі та дружина колишнього голови Черкаської ОДА Олександра Скічка, Єлизавета Юрушева привітала свою доньку Наталю з ювілеєм.

З нагоди 10-річчя мама влаштувала дівчинці вечірку з рожевим тортом, кульками і призами.

"З Днем народження, моя маленька-велика дівчинко. Дві цифри у віці, що? Як це сталося? Здається, ще вчора ти була крихітним немовлям, яке навіть не могло сказати "мама", а тепер ти — найрозумніша, найвеселіша, найдивовижніша людина, яку я знаю!

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Ти справжня донька моєї мрії — навіть краща, ніж я могла уявити. Я так тобою захоплююся… Твоєю силою, добротою, величезним серцем (і твоїми вражаючими закочуваннями очей!)", - привітала доньку Юрушева.

"Залишайся вільною, залишайся доброю, йди за своїми мріями і завжди злітай високо. Я люблю тебе безмежно! Навіть не можу висловити, як сильно я тебе люблю і захоплююся тобою! Люблю тебе до місяця і назад мільйон разів!", - звернулася до доньки мама.

Іменинниця Наталя - на передньому плані з молодшою сестрою

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Юрушева заморочилася над усіма деталями

На декораціях і розвагах для гостей точно не економили

Нагадаємо, Єлизавета Юрушева виховує ще двох дітей: 17-річного Даніеля від першого шлюбу, та 2-річну доньку Анну.

Як відомо, якось Юрушева зізналася, що бути багатодітною мамою - важка праця.