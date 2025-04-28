"Чоловік моєї мрії": Юрушева ніжними словами та селфі привітала Скічка з днем народження

Бізнеследі та дружина колишнього губернатора Черкащини Олександра Скічка Єлизавета Юрушева привітала коханого з днем народження.

У своєму Instagram Єлизавета запостила спільне фото з ним і зізналася у коханні.

"З Днем народження, кохання всього мого життя. Минуло вже понад десятиліття, але щоразу, коли я дивлюся на тебе, мої коліна досі підкошуються, а серце закохується ще глибше.

Якщо хтось коли-небудь сумніватиметься — нехай наша історія буде доказом того, що справжнє кохання існує. Таке кохання, яке шалене, безглузде і таке справжнє, що без нього неможливо жити", - запевнила Юрушева.

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Олександру виповнилося 34

Схоже, Ліза особисто привітала коханого, адже з обома дочками перебуває в Україні.

"Ти — чоловік моїх мрій, найбільший дарунок, який дала мені доля. Дякую тобі за те, що ти — найчудовіший чоловік, найвідданіший батько, мій найкращий друг, мій дім. Ти — і завжди будеш — тим, хто одного разу забрав у мене подих… і так і не повернув його. Я щодня дякую Богу за тебе. Я люблю тебе більше, ніж здатні висловити будь-які слова", - привітала Єлизавета.

Нагадаємо, Юрушева і Скічко перебувають у шлюбі понад 7 років. Подружжя маж батько трьох дітей - двох дочок і старшого сина Лізи від першого шлюбу.

До речі, днями молодшій доньці Анні виповнилося 3. Дівчинка народилася вже під час повномасштабної війни у Відні. А у березні свої 9 святкувала Наталя.