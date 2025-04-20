Юрушева з дочками і Скічком попозували з кошиками коло церкви

Юлія Леськова - 20 квітня, 13:24
Єлизавета Юрушева з доньками і чоловіком коло церкви
Фото з Instagram Єлизавети Юрушевої

Бізнеследі Єлизавета Юрушева, яка разом з доньками нещодавно вперше за довгий час повернулася в Україну, освятила великодній кошик та показалася коло церкви.

Єлизавета зі своїм чоловіком, ексочільником Черкаської ОВА Олександром Скічком та доньками Наталею та Анною наробили святкових фото коло кошиків. 

"Христос Воскрес! Нехай це світле свято принесе у кожен дім мир, злагоду й надію. Зі святом Великодня!" - написала вона. 


Юрушева з Скічком святкують Великдень

Святкове селфі - обов'язкове

Доньки Єлизавети Юрушевої

Ліза зазнімкувала своїх дівчат з кошиками: найменша Анна та Наталя у сірій хустинці

Юрушева з молодшою донькою у церкві

2-річна Анна здається у захваті святкувати Великдень в Україні

До речі, у Лізи є ще й старший син Даніель від попередніх стосунків. Зараз хлопцю 17 років. 

Минулого року Юрушева з доньками освячували паску у Мілані. 

Читайте також:

Юрушева у тендітній сукні оголила стегна у млосній позі на стільці. Фото

"Так тобою захоплююся": Юрушева на честь ювілею доньки влаштувала рожеву вечірку з кульками і тортом

"Більше не блондинка": Юрушева показалася у новому іміджі. Фото

Юрушева
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів