Юрушева з дочками і Скічком попозували з кошиками коло церкви

Фото з Instagram Єлизавети Юрушевої

Бізнеследі Єлизавета Юрушева, яка разом з доньками нещодавно вперше за довгий час повернулася в Україну, освятила великодній кошик та показалася коло церкви.

Єлизавета зі своїм чоловіком, ексочільником Черкаської ОВА Олександром Скічком та доньками Наталею та Анною наробили святкових фото коло кошиків.

"Христос Воскрес! Нехай це світле свято принесе у кожен дім мир, злагоду й надію. Зі святом Великодня!" - написала вона.

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До речі, у Лізи є ще й старший син Даніель від попередніх стосунків. Зараз хлопцю 17 років.

Минулого року Юрушева з доньками освячували паску у Мілані.