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Огнєвіч з чубчиком і в образі фатальної білявки здивувала незвичним перевтіленням

Марія Мельник - 10 березня, 16:15

Співачка Злата Огнєвіч здивувала неочікуваною зміною іміджу.

39-річна виконавиця показалася в образі блондинки і з професійним мейком.

З перевтіленням зірці допоміг зірковий візажист Єгор Андрюшин.

Огнєвіч без мейку

Це "до" Злати


Огнєвіч в образі білявки

Як вам зірка у такому образі?

Огнєвіч з білявим волоссям і яскравим мейком

До речі, Злата вже була блондинкою у далекому 2016-му

Підкресилил не лише очі, а й декольте зірки

Підкресилил не лише очі, а й декольте зірки

Нагадаємо, раніше ТаблоID розказував про головні тренди макіяжу 2025.

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Злата Огнєвіч
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