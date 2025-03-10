Огнєвіч з чубчиком і в образі фатальної білявки здивувала незвичним перевтіленням
Співачка Злата Огнєвіч здивувала неочікуваною зміною іміджу.
39-річна виконавиця показалася в образі блондинки і з професійним мейком.
З перевтіленням зірці допоміг зірковий візажист Єгор Андрюшин.
Нагадаємо, раніше ТаблоID розказував про головні тренди макіяжу 2025.
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