"На 99% складаюся з пасочок": Огнєвіч у фіолетовому кетс'юті показала своє тренування з пілатесу. Фото

Карина Тімкова - 23 квітня, 19:00

Співачка Злата Огнєвіч, яка тільки нещодавно демонструвала свій великодній кошик, знову повернулася до активних тренувань після свят.

У своєму Instagram 39-річна знаменитість у фіолетовому кетс'юті показалась у спортивному залі, де позаймалася пілатесом.

"Я на 99% складаюся з пасочок усіх сортів", — написала співачка в сторіс.

Злата Огнєвіч показала своє тренування в залі

Під наглядом тренерки Злата працювала на тренажері Pilates Reformer

Кадр з Instagram

Злата Огнєвіч похизувалася тілом на тренуванні

Артистка похизувалася рельєфною спиною

Злата Огнєвіч показала як працює над своєю фігурою

На іншому тренажері зірка виконала плавні рухи ногами

Злата Огнєвіч активно позаймалася пілатесом

Такій розтяжці можна лише позаздрити

Нещодавно Огнєвіч показала свій шпагат у повітрі, а також вона розповідала про своє харчування.

Ще Злата позувала у весняних луках та зняла пікантне відео на кухні. Минулого місяця виконавиця спробувала на собі образ спокусливої білявки.

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Злата Огнєвіч
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