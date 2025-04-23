"На 99% складаюся з пасочок": Огнєвіч у фіолетовому кетс'юті показала своє тренування з пілатесу. Фото

Співачка Злата Огнєвіч, яка тільки нещодавно демонструвала свій великодній кошик, знову повернулася до активних тренувань після свят.

У своєму Instagram 39-річна знаменитість у фіолетовому кетс'юті показалась у спортивному залі, де позаймалася пілатесом.

"Я на 99% складаюся з пасочок усіх сортів", — написала співачка в сторіс.

Під наглядом тренерки Злата працювала на тренажері Pilates Reformer Кадр з Instagram

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На іншому тренажері зірка виконала плавні рухи ногами

Такій розтяжці можна лише позаздрити

Нещодавно Огнєвіч показала свій шпагат у повітрі, а також вона розповідала про своє харчування.

Ще Злата позувала у весняних луках та зняла пікантне відео на кухні. Минулого місяця виконавиця спробувала на собі образ спокусливої білявки.