Огнєвіч наробила фото на кухні та назвала топ-5 корисних звичок у своєму харчуванні

Фото з Instagram Злати Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч іноді показує у своєму Instagram рецепти своїх простих та корисних справ, а цього разу вирішила розповісти й про звички у своєму харчуванні.

За словами Злати, їх у неї п'ять. І перша - авокадо.

"Авокадо - моя любов. Ідеальне джерело корисних жирів, яке додає ситості та смаку", - сказала Огнєвіч.

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Співачка додала, що у неї на тарілці завжди мають бути овочі, а секрет смачного салату полягає у простому соусі.

Злата залюбки розповіла про своє харчування

"Овочі – завжди на тарілці! Кожен мій прийом їжі містить порцію овочів – це база здорового раціону. Простий соус – секрет смачного салату! Оливкова олія + лимонний/лаймовий сік + улюблені спеції. Моє комбо – орегано", - зауважила вона.

Також співачка зауважила, що влаштувала собі кавовий детокс і помітила, як зникли набряки й з'явилося більше енергії.

"10 років без м’яса – і жодного дня не шкодую! Обираю пескаторіанське харчування: багато овочів, морепродуктів і мінімум солодкого. Це моя версія середземноморської дієти, яка робить мене здоровішою та енергійнішою", - підсумувала зірка.

Якось Злата Огнєвіч "відірвала від серця" та розповіла, як готувати смачну рибу з коньяком.

Також співачка поділилася рецептом грибного паштету.