Заріцька показалася в обтислому улюбленому луці для тренувань

Марія Мельник 28 жовтня, 16:00
Заріцька відтягнула топ
фото з Instagram

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, яка восени 2023-го впровадила у своє життя спорт, тренується красиво і стильно.

Віднедавна для занять у 32-річної виконавиці є костюм-фаворит відтінку бежевий тауп.

Фото в ньому Заріцька запостила в Insta-сторі.


Співачка гурту Kazka - фото в лосинах

Для занять співачка обрала костюм теплого сірого кольору

скрін з Instagram

Як відомо, Заріцька займається не лише у залі з тренером, а й сама вдома. Раніше вона показувала, в яких позах починає ранок на килимку.

А ще Олександра зізнавалася, про що думає, коли пітніє у спортзалі.

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