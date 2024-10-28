Заріцька показалася в обтислому улюбленому луці для тренувань

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, яка восени 2023-го впровадила у своє життя спорт, тренується красиво і стильно.

Віднедавна для занять у 32-річної виконавиці є костюм-фаворит відтінку бежевий тауп.

Фото в ньому Заріцька запостила в Insta-сторі.

Реклама:

Для занять співачка обрала костюм теплого сірого кольору скрін з Instagram

Як відомо, Заріцька займається не лише у залі з тренером, а й сама вдома. Раніше вона показувала, в яких позах починає ранок на килимку.

А ще Олександра зізнавалася, про що думає, коли пітніє у спортзалі.