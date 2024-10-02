Заріцька з веслом та в купальнику посвітила татуйованими стегнами на дошці. Фото

фото з Instagram Олександри Заріцької

Фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька останні теплі дні цього року проводжає водними розвагами у столиці. В сторіс свого Instagram вона показалася за катанням на сапборді.

На кадрах зірка похизувалася розкішними стегнами, засвітивши татуювання на них.

До речі, сапборд – не єдиний водний спорт, популярний серед зірок фото з Instagram Олександри Заріцької

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фото з Instagram Олександри Заріцької

І хвилинка позування фото з Instagram Олександри Заріцької

До речі, Заріцька в майбутньому планує піти до вівтаря зі своїм коханим, музикантом Павлом Тараненком. Наразі підготовку до весілля та розпис пара відклала. Мовляв, усе буде після закінчення війни. Водночас закохані продовжують тішити фанів спільними знімками.

Нагадаємо, нещодавно Заріцька показала, як займається йогою на свіжому повітрі у компанії чотирилапого улюбленця.