Заріцька з веслом та в купальнику посвітила татуйованими стегнами на дошці. Фото

Тетяна Сухачова 2 жовтня, 17:00
Лідерка kazka Олександра Заріцька
фото з Instagram Олександри Заріцької

Фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька останні теплі дні цього року проводжає водними розвагами у столиці. В сторіс свого Instagram вона показалася за катанням на сапборді.

На кадрах зірка похизувалася розкішними стегнами, засвітивши татуювання на них.

Олександра Заріцька на сапборді

До речі, сапборд – не єдиний водний спорт, популярний серед зірок

фото з Instagram Олександри Заріцької

Лідерка гурту Kazka
фото з Instagram Олександри Заріцької
Співачка Олександра Заріцька

І хвилинка позування

фото з Instagram Олександри Заріцької

До речі, Заріцька в майбутньому планує піти до вівтаря зі своїм коханим, музикантом Павлом Тараненком. Наразі підготовку до весілля та розпис пара відклала. Мовляв, усе буде після закінчення війни. Водночас закохані продовжують тішити фанів спільними знімками.

Нагадаємо, нещодавно Заріцька показала, як займається йогою на свіжому повітрі у компанії чотирилапого улюбленця.

Читайте також:

Заріцька у новому кліпі KAZKA показала ніжності з нареченим у ліжку і танці в шубі

"Гадаю, ще побачимось": учасник гурту Kazka Мазуряк у День Конституції оголосив про службу у ЗСУ

Заріцька у новому кліпі KAZKA влаштувала пристрасні танці на підлозі та посвітила тілом у боді

kazka
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів