"Вийшла на інший рівень": Зібров розказав, яку професію опановує його 27-річна донька
Співак Павло Зібров розповів про нове заняття його 27-річної доньки Діани.
У програмі "ЖВЛ представляє" артист розказав, які знання нині опановує дівчина.
"Вона працює над собою. Зараз вже другі курси закінчує: і дикторські курси, і курси перекладачів дубляжу. Уявляєте? Дубляж! Зараз вона вийшла вже на інший, високий рівень дубляжу. У неї хороші роботи.
Я думаю, що це буде, можливо, пов'язано з її професією. Тому що вона дублює все: документальні, художні фільми, телевізійні програми, мультики. Роботи дуже багато, і це їй подобається. Вона це по-акторському дублює. Я просто дивлюся і пишаюся! Вона артистка, акторка!" – поділився зірковий тато.
Нагадаємо, Зіброва закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Діана опанувала професію журналістки.
У 2023-му співак розповідав про спільну роботу з донькою (яка триває нині) і її зарплатню "не бубликом".
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