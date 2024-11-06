"Звертайтеся за консультацією, недорого": Зібров на драбині, з секатором і пилкою показав, як впорядкувати абрикос до зими
Чимало зірок у своїх Instagram полюбляють ділитися улюбленими рецептами страв. А от співакові Павлу Зіброву, схоже, пора завести постійну рубрику з порадами щодо присадибного господарства.
Наприклад, навесні народний артист України показував, як саджає картоплю. А восени настав час обрізки плодових дерев, за що 67-річна зірка й узявся, озброївшись секатором і пилкою.
"Моє натхнення - мій садок!", - зізнався він.
"Я вітаю всіх садоводів! Бачите, обрізаю? Пилочка... Абрикоси приводим до порядку - будуть крупнєйші абрикоси весною! Треба тільки не шкодувати і зайве все обрізати. Звертайтеся за консультацією, недорого", - закликав Павло Миколайович.
Як відомо, садівництво та гордництво - не лише хобі Зіброва, а й спосіб підтримувати хорошу фізичну форму. Адже єдині види спорту, які визнає артист - це більярд та карти.
Нагадаємо, цьогоріч співак розповів про розмір своєї пенсії.
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