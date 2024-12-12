"Плече до плеча вже понад два десятиліття": Зібров та Кричевський представили пісню про чоловічу дружбу. Відео

Співаки Павло Зібров та Гарік Кричевський порадували шанувальників дуетною композицією. Вона має назву "Вірні друзі", адже саме такими одне для одного артисти є вже багато років.

Зібров і Кричевський представили композицію на суд слухачів і глядачів, знявши під час запису в студії затишне відео.

Схоже, Кричевський та Зібров у процесі запису ще й пречудово провели час Фото пресслужби

"Дружба - це коли ти завжди можеш покластися на людину, а вона на тебе, не дивлячись ні на що; довіра, підтримка , щирість, спільні інтереси. Ми з Павлом дружимо багато років, і за цей час наші взаємини тільки зміцніли. Ми вирішили обʼєднатись в дуеті з піснею "Вірні друзі", яка несе важливий сенс, нагадує, що справжні друзі - це сила, яка допомагає долати будь-які випробування", - заявив 61-річний Кричевський.

"Ми з Гаріком плече до плеча вже понад два десятиліття, і це справжнє братерство. Чоловіча дружба — це про взаємну підтримку, довіру та щирість. Це коли слова не завжди потрібні, бо розуміння йде на рівні дій. Справжній друг завжди поруч - у радості, складнощах і навіть у тиші. "Вірні друзі" - це гімн тим, хто залишаються поруч у найскладніші моменти, і зараз, у такі непрості часи, ця тема як ніколи актуальна", - наголосив 67-річний Зібров.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, в січні Гарік Кричевський презентував українську версію одного зі своїх найвідоміших хітів, "Кияночка", а у відео камео-роль зіграв Зібров. Останній же українізував свою пісню "Женщина любимая", яка тепер звучить як "Жінка, що кохаю я".