Сумська, Зібров та Сопонару засвітилися на хіднику MUZVAR у компанії песиків, яким потрібна родина. Фото

Команда фільму "Песики" з власницею притулку Gostomel Shelter Марі Вронською та її підопічними Фото пресслужби

Команда нового українського фільму "Песики" 2-го грудня влаштувала яскравий перформанс на червоному хіднику музичної премії MUZVAR AWARDS 2024. Актори Ольга Сумська, Ірина Сопонару, Дмитро Сова, Повар Даніл з'явилися в супроводу незвичних гостей - собак із притулку Gostomel Shelter.

Метою акції було привернути увагу до проблеми безпритульних тварин і нагадати, що кожен пес заслуговує на люблячу родину.

"Ми хочемо показати, що собаки з притулку — це не проблема, а неймовірні друзі, які можуть стати частиною вашої родини. Вони здатні любити не менше, ніж породисті, і кожен із них має свою унікальну історію та характер", - наголосила Сумська.

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Павло Зібров, Ольга Сумська та Лалеля (5 місяців) - маленька лагідна дівчинка, яка розпочала своє життя на вулиці, а згодом була підкинута до притулку. Ідеальна невеличка собачка для квартири, яка стане чудовим другом для своєї нової родини

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Піклування про тварин - одна з ключових тем у комедійній стрічці "Песики", премєра якої запланована на 6-те березня 2025-го року. Під час знімання команда співпрацювала з Gostomel Shelter, звідки було взято кількох чотирилапих акторів.

Перформанси на кшталт того, що відбувся на MUZVAR AWARDS 2024, є частиною ширшої ініціативи, яка заохочує брати тварин із притулків і тим самим допомогати переповненим шелтерам.

Дмитро Сова і Жужа (8 років) - спокійна та мудра собака, евакуйована з прифронтової території. Вона чекає на дім, де зможе жити в затишку та любові

Ірина Сопонару та Вєрона (2–3 роки) - доросла собака, врятована військовими з Харківського напрямку. Після евакуації в жовтні цього року готова стати частиною родини

Повар Даніл та Будда (6 років) - врівноважений пес, евакуйований із Сумської області. Він мріє знайти родину, яка подарує йому тепло та турботу

Леді (1,5 року) - молода собачка, яку покинули біля притулку у 2023-му році. Зараз вона щаслива, здорова і мріє про дім

Як відомо, Ольга Сумська сама є "мамою" двох песиків, Жасмін та Джесі. Собачка на ймення Рафік і в Лесі Нікітюк, для якої "Песики" стали кіндебютом.

Нагадаємо, зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво, в якого було троє собак, всиновив четвертого - Бубіка, якого знайшли покинутим біля траси.