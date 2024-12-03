Сумська, Зібров та Сопонару засвітилися на хіднику MUZVAR у компанії песиків, яким потрібна родина. Фото
Команда нового українського фільму "Песики" 2-го грудня влаштувала яскравий перформанс на червоному хіднику музичної премії MUZVAR AWARDS 2024. Актори Ольга Сумська, Ірина Сопонару, Дмитро Сова, Повар Даніл з'явилися в супроводу незвичних гостей - собак із притулку Gostomel Shelter.
Метою акції було привернути увагу до проблеми безпритульних тварин і нагадати, що кожен пес заслуговує на люблячу родину.
"Ми хочемо показати, що собаки з притулку — це не проблема, а неймовірні друзі, які можуть стати частиною вашої родини. Вони здатні любити не менше, ніж породисті, і кожен із них має свою унікальну історію та характер", - наголосила Сумська.
Піклування про тварин - одна з ключових тем у комедійній стрічці "Песики", премєра якої запланована на 6-те березня 2025-го року. Під час знімання команда співпрацювала з Gostomel Shelter, звідки було взято кількох чотирилапих акторів.
Перформанси на кшталт того, що відбувся на MUZVAR AWARDS 2024, є частиною ширшої ініціативи, яка заохочує брати тварин із притулків і тим самим допомогати переповненим шелтерам.
Як відомо, Ольга Сумська сама є "мамою" двох песиків, Жасмін та Джесі. Собачка на ймення Рафік і в Лесі Нікітюк, для якої "Песики" стали кіндебютом.
Нагадаємо, зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво, в якого було троє собак, всиновив четвертого - Бубіка, якого знайшли покинутим біля траси.
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