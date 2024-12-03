Сумська, Зібров та Сопонару засвітилися на хіднику MUZVAR у компанії песиків, яким потрібна родина. Фото

Марія Ткаченко 3 грудня, 14:15
Команда фільму Песики на MUZVAR

Команда фільму "Песики" з власницею притулку Gostomel Shelter Марі Вронською та її підопічними

Фото пресслужби

Команда нового українського фільму "Песики" 2-го грудня влаштувала яскравий перформанс на червоному хіднику музичної премії MUZVAR AWARDS 2024. Актори Ольга Сумська, Ірина Сопонару, Дмитро Сова, Повар Даніл з'явилися в супроводу незвичних гостей - собак із притулку Gostomel Shelter.

Метою акції було привернути увагу до проблеми безпритульних тварин і нагадати, що кожен пес заслуговує на люблячу родину.

"Ми хочемо показати, що собаки з притулку — це не проблема, а неймовірні друзі, які можуть стати частиною вашої родини. Вони здатні любити не менше, ніж породисті, і кожен із них має свою унікальну історію та характер", - наголосила Сумська.


Павло Зібров, Ольга Сумська та Лалеля (5 місяців) - маленька лагідна дівчинка, яка розпочала своє життя на вулиці, а згодом була підкинута до притулку. Ідеальна невеличка собачка для квартири, яка стане чудовим другом для своєї нової родини

Павло Зібров, Ольга Сумська та Лалеля (5 місяців) - маленька лагідна дівчинка, яка розпочала своє життя на вулиці, а згодом була підкинута до притулку. Ідеальна невеличка собачка для квартири, яка стане чудовим другом для своєї нової родини

Схоже, Лалеля підкорила серце Павла Миколайовича

Схоже, Лалеля підкорила серце Павла Миколайовича

Піклування про тварин - одна з ключових тем у комедійній стрічці "Песики", премєра якої запланована на 6-те березня 2025-го року. Під час знімання команда співпрацювала з Gostomel Shelter, звідки було взято кількох чотирилапих акторів.

Перформанси на кшталт того, що відбувся на MUZVAR AWARDS 2024, є частиною ширшої ініціативи, яка заохочує брати тварин із притулків і тим самим допомогати переповненим шелтерам.

Дмитро Сова

Дмитро Сова і Жужа (8 років) - спокійна та мудра собака, евакуйована з прифронтової території. Вона чекає на дім, де зможе жити в затишку та любові

Ірина Сопонару та Вєрона (2–3 роки) - доросла собака, врятована військовими з Харківського напрямку. Після евакуації в жовтні цього року готова стати частиною родини
Ірина Сопонару та Вєрона (2–3 роки) - доросла собака, врятована військовими з Харківського напрямку. Після евакуації в жовтні цього року готова стати частиною родини
Повар Даніл та Будда (6 років) - врівноважений пес, евакуйований із Сумської області. Він мріє знайти родину, яка подарує йому тепло та турботу

Повар Даніл та Будда (6 років) - врівноважений пес, евакуйований із Сумської області. Він мріє знайти родину, яка подарує йому тепло та турботу

Леді (1,5 року) - молода собачка, яку покинули біля притулку у 2023-му році. Зараз вона щаслива, здорова і мріє про дім

Леді (1,5 року) - молода собачка, яку покинули біля притулку у 2023-му році. Зараз вона щаслива, здорова і мріє про дім

Як відомо, Ольга Сумська сама є "мамою" двох песиків, Жасмін та Джесі. Собачка на ймення Рафік і в Лесі Нікітюк, для якої "Песики" стали кіндебютом.

Нагадаємо, зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво, в якого було троє собак, всиновив четвертого - Бубіка, якого знайшли покинутим біля траси.

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