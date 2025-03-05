Огнєвіч показала незвичне тренування на прес та шпагат у повітрі
Співачка Злата Огнєвіч у блакитному ромпері показалася за спортом.
У своєму Instagram винаконавиця також розкрила секрет шпагату, на який спробувала сісти.
Злата тренує м'язи рук і пресу.
Як відомо, спорт хоча й впливає на стан і самопочуття, однак першочерговим таки є харчування. Раніше Огнєвіч розкривала 5 корисних звичок живлення.
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