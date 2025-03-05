Огнєвіч показала незвичне тренування на прес та шпагат у повітрі

Співачка Злата Огнєвіч у блакитному ромпері показалася за спортом.

У своєму Instagram винаконавиця також розкрила секрет шпагату, на який спробувала сісти.

Злата тренує м'язи рук і пресу.

Здебільшого виконавиця надає перевагу пілатесу

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"Щось на спортивному", - так називає свої тренування Огнєвіч

А ще співачка похизувалася шпагатом (який їй допогли дотягнути тренери)

Як відомо, спорт хоча й впливає на стан і самопочуття, однак першочерговим таки є харчування. Раніше Огнєвіч розкривала 5 корисних звичок живлення.