"Сила, яку неможливо зламати": Огнєвіч у вишиванці звернулася до українців у роковини повномасштабної війни. Відео

У треті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українських знаменитостей поділилися своїми емоціями та підтримали українців. Наприклад, Джамала розповіла, як зараз люди борються за мирне життя.

Співачка Злата Огнєвіч також висловилася з цього приводу. У своєму Instagram вона поділилась новим відео.

У своєму дописі вона зазначила, що попри великі втрати, українці не втратили себе і стали сильнішими. За цей час вони навчилися "жити в темряві й нести світло". Артистка впевнена, що люди пристосувалися до нових реалій, стали більш згуртованими, навчились любити, вірити, підтримувати одне одного та допомагати тим, хто цього потребує.

Співачка у вишиванці звернулась до підписників у 3 річницю великої війни під патріотичний трек фото з instagram

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"Україна — це більше, ніж країна. Це мільйони сердець, що б’ються в унісон. Це голос, що звучить гучніше за страх. Це сила, яку неможливо зламати. Ми переможемо. Бо світло завжди перемагає темряву", — написала виконавиця.

39-річна Злата наголосила, що українці продовжують чинити опір і вірять у перемогу. Вона впевнена, що Україна вистоїть, а її майбутнє залежить від єдності та підтримки одне одного.

Злата розповіла, як українці адаптувалися до реалій війни

У новому ролику Огнєвіч вдягнула червону вишиванку і заспівала власну пісню "За лісами, горами".

Як відомо, співачка всі три роки війни перебуває в Україні, часто підтримує військових і бере участь у благодійних заходах. А тато зірки працює хірургом і рятує життя українських військових.

Сьогодні, в роковини повномасштабного вторгнення, до підписників також звернулась акторка Наталка Денисенко. Вона у войовничому образі зачитала щемливий вірш Симоненка.