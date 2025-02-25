"Ліфтинг надовго": Огнєвіч без майкапу показала, яку процедуру краси робить раз на рік

39-річна співачка Злата Огнєвіч, яка раніше розказувала ТаблоID, скільки коштує її догляд, поділилася ще одним секретом краси. Вона показалася у салоні на апаратній процедурі, яку робить раз на рік і дуже задоволена її ефектом.

Мова йде про Smas-ліфтинг, що, за словами Злати, тримається доволі довго.

"Коротко і просто. Спеціальні промені прошивають каркас м'язів, які тримають обличчя. Ліфтинг класний і надовго", - запевнила Огнєвіч.

До пластичної хірургії у Злати поки не дійшло, а от апаратні процедури співачка любить

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Огнєвіч - з тих артисток, які доглядають за собою в комплексі і перебувають завжди в чудовій формі. Нещодавно Злата розказувала про 5 своїх корисних звичок у харчуванні.

Крім того, зірка регулярно займається спортом і часто показує тренування у мережі. А ще Злата веде фудблог, знімаючи відео рецептів приготування корисних страв.