"Визнавати в собі усі проявлення": Огнєвіч у костюмі і краватці наробила зухвалих фото

Співачка Злата Огнєвіч у костюмі та в сонцезахисних окулярах наробила фото в елегантному і водночас зухвалому образі.

На знімках 38-річна виконавиця показала свої темні й світлі сторони і розповіла, який період життя переживає.

"Визнавати в собі усі проявлення і частини. Відчувати Інь-Янь. Приймати себе з усіма нюансами, помилками, мислити ширше, аніж правильно/неправильно. Знову і знову я проживаю новий період в своєму житті, знову я вчусь. І я вдячна", - підписала фото співачка.

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Як вам Огнєвіч в такому образі?

Нагадаємо, раніше Огнєвіч різко відповіла на зауваження аудиторії щодо її репертуару. Співачка відреагувала на ейджизм у свій бік та закликала жінок цінувати себе.