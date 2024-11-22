"Визнавати в собі усі проявлення": Огнєвіч у костюмі і краватці наробила зухвалих фото

Марія Мельник 22 листопада, 11:30
Злата Огнєвіч у костюмі і сорочці
фото malkina.art

Співачка Злата Огнєвіч у костюмі та в сонцезахисних окулярах наробила фото в елегантному і водночас зухвалому образі.

На знімках 38-річна виконавиця показала свої темні й світлі сторони і розповіла, який період життя переживає.

"Визнавати в собі усі проявлення і частини. Відчувати Інь-Янь. Приймати себе з усіма нюансами, помилками, мислити ширше, аніж правильно/неправильно. Знову і знову я проживаю новий період в своєму житті, знову я вчусь. І я вдячна", - підписала фото співачка.


Злата Огнєвіч в окулярах

Виконавиця хіта До мене у костюмі

Як вам Огнєвіч в такому образі?

Огнєвіч - фото в повний зріст

Нагадаємо, раніше Огнєвіч різко відповіла на зауваження аудиторії щодо її репертуару. Співачка відреагувала на ейджизм у свій бік та закликала жінок цінувати себе.

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Злата Огнєвіч
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