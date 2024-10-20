Млосно і гаряче: Огнєвіч у зухвалому корсеті випнула бюст перед камерою. Фото
Співачка Злата Огнєвіч у прохолодну жовтневу погоду вирішила додати в Insta-стрічку своїм підписникам дечого гаряченького. 38-річна артистка запостила декілька світлин із нової фотосесії, поставши перед камерою в сміливому корсеті.
Як зазначила Злата, зйомка відбулася в Дніпрі і тривала лише пару годин. Світлини, які виклала зірка, це лише перша її частина. Друга, судячи з бекстейдж-відео, яким поділилася фотографка, теж обіцяє не розчарувати фанів.
Нагадаємо, для однієї з попередніх фотосесій Злата уявила себе героїнею "Матриці". А для одного зі своїх фудблогерських відео підкреслила струнку фігурку трендовим леопардом.
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