Ніжна квітка vs зухвалий блек: Огнєвіч у весняних луках показала різну себе. Відео
Співачка Злата Огнєвіч в очікуванні (теплої) весни продовжує приміряти яскраві аутфіти.
Цього разу виконавиця показала, як змінюється, одягаючи ніжно-рожевий лук і зухвалий чорний.
"Який образ вам більше подобається?", - поцікавилася співачка у підписників.
Більшість підписників не змогли визначитися і запевнили, що Злата виглядає чудово у двох образах.
Нагадаємо, раніше Огнєвіч збирала яскраві весняні аутфіти, надихаючись квітами і відтворюючи пігмент рослин на собі, у предметах гардероба.
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