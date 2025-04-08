Ніжна квітка vs зухвалий блек: Огнєвіч у весняних луках показала різну себе. Відео

Співачка Злата Огнєвіч в очікуванні (теплої) весни продовжує приміряти яскраві аутфіти.

Цього разу виконавиця показала, як змінюється, одягаючи ніжно-рожевий лук і зухвалий чорний.

"Який образ вам більше подобається?", - поцікавилася співачка у підписників.

Ідеальний образ на весну, який додасть ніжності й жіночності Скрін з відео

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Однак Огнєвіч з тих, кому точно не бракує фемінності

Однак шкірянка і червона помада відразу змінюють міміку і вайб зірки

А який аутфіт (і Злата в ньому) подобаються вам більше?

Більшість підписників не змогли визначитися і запевнили, що Злата виглядає чудово у двох образах.

Нагадаємо, раніше Огнєвіч збирала яскраві весняні аутфіти, надихаючись квітами і відтворюючи пігмент рослин на собі, у предметах гардероба.