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Ніжна квітка vs зухвалий блек: Огнєвіч у весняних луках показала різну себе. Відео

Марія Мельник - 8 квітня, 11:40

Співачка Злата Огнєвіч в очікуванні (теплої) весни продовжує приміряти яскраві аутфіти.

Цього разу виконавиця показала, як змінюється, одягаючи ніжно-рожевий лук і зухвалий чорний.

"Який образ вам більше подобається?", - поцікавилася співачка у підписників.

Огнєвіч у топі й лосинах

Ідеальний образ на весну, який додасть ніжності й жіночності

Скрін з відео

Огнєвіч у персиковій накидці
Однак Огнєвіч з тих, кому точно не бракує фемінності
Огнєвіч у шкірянці

Однак шкірянка і червона помада відразу змінюють міміку і вайб зірки

Злата Огнєвіч у шкірянці

А який аутфіт (і Злата в ньому) подобаються вам більше?

Більшість підписників не змогли визначитися і запевнили, що Злата виглядає чудово у двох образах.

Нагадаємо, раніше Огнєвіч збирала яскраві весняні аутфіти, надихаючись квітами і відтворюючи пігмент рослин на собі, у предметах гардероба.

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Помаранч під герберу і шкіряна троянда: Огнєвіч підібрала весняні луки під квіти

Злата Огнєвіч
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