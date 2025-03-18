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"Натяки будуть": Огнєвіч на кухні показала, як її змінить кохання. Відео

Марія Ткаченко - 18 березня, 11:45
Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч, яка обожнює готувати і частенько ділиться з шанувальниками цікавими рецептами, зняла на своїй кухні незвичний контент.

У кумедному відео 39-річна зірка показала, в якому спокусливому вбранні куховаритиме, коли в неї з'явиться коханий чоловік.

"Коли я закохаюсь, нікому не скажу, але натяки будуть...", - анонсувала Злата.

Злата Огнєвіч у Instagram

Огнєвіч ефектно частуватиме смаколиками свого майбутнього обранця

Нагадаємо, співачка торік відреагувала на закиди щодо того, що ближче до 40 років вона буцімто "вдарилася до іміджу сексі-тьолочки". Як відомо, торік Огнєвіч підозрювали у романі з одруженим колегою.

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Злата Огнєвіч
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