"Натяки будуть": Огнєвіч на кухні показала, як її змінить кохання. Відео

Співачка Злата Огнєвіч, яка обожнює готувати і частенько ділиться з шанувальниками цікавими рецептами, зняла на своїй кухні незвичний контент.

У кумедному відео 39-річна зірка показала, в якому спокусливому вбранні куховаритиме, коли в неї з'явиться коханий чоловік.

"Коли я закохаюсь, нікому не скажу, але натяки будуть...", - анонсувала Злата.

Огнєвіч ефектно частуватиме смаколиками свого майбутнього обранця

Нагадаємо, співачка торік відреагувала на закиди щодо того, що ближче до 40 років вона буцімто "вдарилася до іміджу сексі-тьолочки". Як відомо, торік Огнєвіч підозрювали у романі з одруженим колегою.







