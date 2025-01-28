Огнєвіч у мінішортах, панчохах та чоботах показала спокусливу "жіночу сутність". Фото

ТаблоID 28 січня, 13:01
Злата Огнєвіч на сексі фото

Злата Огнєвіч продовжує розвивати свою сексуальність

Фото Анни Приходько

Співачка Злата Огнєвіч привернула увагу шанувальників, поділившись серією спокусливих фотографій у своєму Instagram.

Для нової фотосесії зірка обрала стильний образ, який вдало підкреслив її фігуру.

39-річна Злата одягла чорні мінішорти, панчохи в сіточку, блакитний топ нестандартного крою та високі лаковані чоботи. Яскравих акцентів образу додали золоті сережки, каблучка й масивний браслет.


Злата Огнєвіч у шортах і панчохах

Огнєвіч посвітила точеною фігуркою у провокативному луці

Цей сміливий лук закцентував увагу на струнких ногах зірки та оголив її витончену талію.

Огнєвіч із голим животом

Златі є що показати

У підписі до публікації співачка повідомила, завдяки кому вдалося створити таку ефектну серію фото, яка допомогла їй по-справжньому відчути свою сексуальність.

"Ох, таку круту команду я зустріла. Команду, з якою можна проявити ще одну жіночу сутність. І я просто мушу показати вам красу, яку ми назнімали! Коментарі будуть?", — поцікавилась у фанатів артистка.

У відповідь підписники запевнили, що Злата "підпалила мережу" своїми знімками.

Деякі користувачі у коментарях обурилися, що Злата, маючи розкішний голос, стала показувати забагато тіла. Але всім не догодиш

Деякі користувачі у коментарях обурилися, що Злата, маючи розкішний голос, стала показувати забагато тіла. Але всім не догодиш

Як вважаєте, Златі вдалося розкрити свою жіночу сутність?

Як вважаєте, Златі вдалося розкрити свою жіночу сутність?

Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч у стильній вишиванці показала, як приготувати домашні вареники з вишнями.

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Злата Огнєвіч
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