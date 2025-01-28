Огнєвіч у мінішортах, панчохах та чоботах показала спокусливу "жіночу сутність". Фото
Співачка Злата Огнєвіч привернула увагу шанувальників, поділившись серією спокусливих фотографій у своєму Instagram.
Для нової фотосесії зірка обрала стильний образ, який вдало підкреслив її фігуру.
39-річна Злата одягла чорні мінішорти, панчохи в сіточку, блакитний топ нестандартного крою та високі лаковані чоботи. Яскравих акцентів образу додали золоті сережки, каблучка й масивний браслет.
Цей сміливий лук закцентував увагу на струнких ногах зірки та оголив її витончену талію.
У підписі до публікації співачка повідомила, завдяки кому вдалося створити таку ефектну серію фото, яка допомогла їй по-справжньому відчути свою сексуальність.
"Ох, таку круту команду я зустріла. Команду, з якою можна проявити ще одну жіночу сутність. І я просто мушу показати вам красу, яку ми назнімали! Коментарі будуть?", — поцікавилась у фанатів артистка.
У відповідь підписники запевнили, що Злата "підпалила мережу" своїми знімками.
Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч у стильній вишиванці показала, як приготувати домашні вареники з вишнями.