Огнєвіч у мінішортах, панчохах та чоботах показала спокусливу "жіночу сутність". Фото

Злата Огнєвіч продовжує розвивати свою сексуальність Фото Анни Приходько

Співачка Злата Огнєвіч привернула увагу шанувальників, поділившись серією спокусливих фотографій у своєму Instagram.

Для нової фотосесії зірка обрала стильний образ, який вдало підкреслив її фігуру.

39-річна Злата одягла чорні мінішорти, панчохи в сіточку, блакитний топ нестандартного крою та високі лаковані чоботи. Яскравих акцентів образу додали золоті сережки, каблучка й масивний браслет.

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Огнєвіч посвітила точеною фігуркою у провокативному луці

Цей сміливий лук закцентував увагу на струнких ногах зірки та оголив її витончену талію.

Златі є що показати

У підписі до публікації співачка повідомила, завдяки кому вдалося створити таку ефектну серію фото, яка допомогла їй по-справжньому відчути свою сексуальність.

"Ох, таку круту команду я зустріла. Команду, з якою можна проявити ще одну жіночу сутність. І я просто мушу показати вам красу, яку ми назнімали! Коментарі будуть?", — поцікавилась у фанатів артистка.

У відповідь підписники запевнили, що Злата "підпалила мережу" своїми знімками.

Деякі користувачі у коментарях обурилися, що Злата, маючи розкішний голос, стала показувати забагато тіла. Але всім не догодиш

Як вважаєте, Златі вдалося розкрити свою жіночу сутність?

Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч у стильній вишиванці показала, як приготувати домашні вареники з вишнями.