"Почуваюся на 21": Огнєвіч із нагоди 39-річчя позваблювала бюстом у блискучій сукні

фото anna.spaace

Співачка Злата Огнєвіч (вона ж ZLATA OGNEVICH) 12-го січня відсвяткувала свої 39.

З цієї нагоди артистка запостила фото в елегантній сукні біля ялинки і поміркувала про щастя.

"Вау! Це що, мені 39? А відчуваю десь на 21, а після парочки коктейлів і на всі 17. Що таке щастя? Кожен шукає відповідь і знаходить в той самий потрібний момент. Шлях може зайняти усе життя, а може бути і коротшим... Щастя в простих речах — я хочу, щоб ви це знайшли і відчули", - звернулася до аудиторії Огнєвіч.



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І хоча Огнєвіч відчуває себе на 21, раніше підписники залишили їй чимало ейджистських коментарів щодо невідповідності репертуару.