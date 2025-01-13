"Почуваюся на 21": Огнєвіч із нагоди 39-річчя позваблювала бюстом у блискучій сукні

Марія Мельник 13 січня, 11:15
Злата Огнєвіч посвітила декольте у свої 39
фото anna.spaace

Співачка Злата Огнєвіч (вона ж ZLATA OGNEVICH) 12-го січня відсвяткувала свої 39.

З цієї нагоди артистка запостила фото в елегантній сукні біля ялинки і поміркувала про щастя.

"Вау! Це що, мені 39? А відчуваю десь на 21, а після парочки коктейлів і на всі 17. Що таке щастя? Кожен шукає відповідь і знаходить в той самий потрібний момент. Шлях може зайняти усе життя, а може бути і коротшим... Щастя в простих речах — я хочу, щоб ви це знайшли і відчули", - звернулася до аудиторії Огнєвіч.


Злата в сукні попозувала на підлозі

Один з секретів чудового вигляду Злати - регулярні чекапи

Огнєвіч - фото зі спини

І споживання корисних страв, які співачка готувала цьогоріч

Огнєвіч у пальчатках і сукні

А ще раніше артистка розказувала про свій догляд за обличчям

Злата Огнєвіч - фото в сукні у повний зріст

Злата надихає не лише своїм голосом, а й чудовою формою

Огнєвіч випнула декольте

В якості подарунку зірка закликала донатити для 59-ї ОМПБр.

І хоча Огнєвіч відчуває себе на 21, раніше підписники залишили їй чимало ейджистських коментарів щодо невідповідності репертуару.

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Злата Огнєвіч
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