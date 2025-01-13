"Почуваюся на 21": Огнєвіч із нагоди 39-річчя позваблювала бюстом у блискучій сукні
Співачка Злата Огнєвіч (вона ж ZLATA OGNEVICH) 12-го січня відсвяткувала свої 39.
З цієї нагоди артистка запостила фото в елегантній сукні біля ялинки і поміркувала про щастя.
"Вау! Це що, мені 39? А відчуваю десь на 21, а після парочки коктейлів і на всі 17. Що таке щастя? Кожен шукає відповідь і знаходить в той самий потрібний момент. Шлях може зайняти усе життя, а може бути і коротшим... Щастя в простих речах — я хочу, щоб ви це знайшли і відчули", - звернулася до аудиторії Огнєвіч.
В якості подарунку зірка закликала донатити для 59-ї ОМПБр.
І хоча Огнєвіч відчуває себе на 21, раніше підписники залишили їй чимало ейджистських коментарів щодо невідповідності репертуару.
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