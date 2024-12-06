Огнєвіч у наметі з військовими зворушливо виконала різдвяну пісню. Відео

скрін з відео

Співачка Злата Огнєвіч (ZLATA OGNEVICH) у День Збройних сил України разом із військовими представила зворушливе відео на пісню "Ой сивая та і зозуленька" для нового різдвяного альбому.

Виконавиця також презентувала мініальбом "Тиха ніч" і запустила збір для 59-ї бригади.

Різдво під час війни — це не лише про затишок і родину, а і про вдячність тим, хто тримає наше небо, - такою є головна ідея нового мініальбому.



До альбому увійшли улюблені різдвяні композиції: "Тиха ніч", "Сива зозуленька", "Маланка" (у дуеті з Юлією Юріною), "Зорі" та легендарний "Щедрик". Усі пісні зазвучали по-новому, з ніжністю, силою та глибиною, які зараз так потрібні кожному з нас.

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"Це не тільки альбом чи збір. Це спосіб сказати нашим захисникам: "Ми з вами, ми пам’ятаємо, ми вдячні", — каже співачка

Як відомо, окрім Огнєвіч, яка продовжує жити і працювати в Україні, підтримує і рятує військових її батько, хірург Леонід Григорович. Раніше вона розказувала про його роботу.