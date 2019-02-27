"Звичайна студентка" Ліза Пєскова: ЗМІ взнали, скільки доньці речника Путіна платять у Європарламенті

Донька прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова, Ліза, котра нині проходить стажування у Європарламенті, отримує за це гроші.

21-річній білявці платять стільки ж, скільки іншим студентам, 1 тисячу євро.

Про це повідомляє StarHit.

Цікаво, для дочки Пєскова тисяча євро - це мало чи багато?

Як підкреслив проросійський євродепутат Емерік Шопрад, у апараті якого працює Ліза, контракт у неї безпосередньо з Європарламентом, а не з ним особисто. У обов'язки доні Пєскова входить переважно огляд преси.

Прокоментував роботу Єлизавети і її тато, Дмитро Пєсков.

"Мова йде про звичайну студентку і про звичайну практику", - заявив він.

До слова, торік Ліза стажувалася у відділі маркетингу паризького Louis Vuitton. Як зізналася дівчина в Instagram, вона зрпозуміла, що "сидіти з ранку до ночі у таблицях Excel" - це не її, і вона бажає спробувати дещо інше.

У Європарламенті Лізі веселіше, ніж у Louis Vuitton?

А у 2017-му, нагадаємо, Пєскова навідалася на судоремонтний завод у окупованому Криму, через що стала героїнею фотожаб разом із "упоротим лисом".

Фото з Instagram Пєскової