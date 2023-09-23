Пішла з життя мама Кузьми Скрябіна

23 вересня на 76-му році життя не стало мами легендарного музиканта Кузьми Скрябіна — Ольги Кузьменко. Вона померла у Брюховичах Львівської області.

Про це повідомили у Благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна.

"Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем. Поділяємо біль та горе рідних. Ми будемо сумувати", - йдеться у повідомленні фонду.

Фото з Instagram skryabinband

Фото Благодійного фонду імені Кузьми Скрябіна

Нагадаємо, Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року у ДТП. Після його смерті мама, Ольга Кузьменко написала про сина три книги.



