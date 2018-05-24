Кобзона позбавили українських нагород: "Мракобісна, проамериканська Україна"

Президент Петро Порошенко ввів у дію оновлені санкції РНБО проти російських олігархів, чиновників та компаній, розширивши коло осіб з обмеженнями у півтора рази. Серед "щасливчиків" опинився й російський співак Йосип Кобзон, "голуб миру" та фанат "ДНР" та "ЛНР".

Згідно указу №126/2018 від 2-го травня, опублікованому на сайті президента, зокрема, 80-річного Кобзона позбавлено державних нагород України.

Інші санкції включають у себе блокування активів, тобто тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, запобігання виведенню капіталів за межі України, відмову в наданні та скасування віз, застосування інших заборон в’їзду на територію України.

Усі санкції щодо Кобзона (в означеному указі він під номером 59) вводяться безстроково.

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Україна наклала санкції на Кобзона

Сам артист уже встиг прокоментувати цю новину. Його цитує "Федеральное агентство новостей".

"Я два роки тому сказав, що відмовляюся від усіх українських нагород. Тому влада з запізненням приймає якісь мракобісні рішення. Мені нагороди давала інша Україна, тому я дорожу тими нагородами", - сказав Кобзон.

"А те, що зараз так звана мракобісна, проамериканська, нова Україна намагається вживати якихось заходів, я навіть не знаю, як на це реагувати", - додав він.

Нагадаємо, в 2014-му році Кобзон заявив, що хоче, щоби його позбавили звання Народного артиста України. Зате співак має відзнаки "народного артиста "ДНР" та "ЛНР" та інші нагороди від невизнаних республік.

Фото з Instagram