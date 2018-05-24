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Кобзона позбавили українських нагород: "Мракобісна, проамериканська Україна"
24.05.2018, 15:27
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Президент Петро Порошенко ввів у дію оновлені санкції РНБО проти російських олігархів, чиновників та компаній, розширивши коло осіб з обмеженнями у півтора рази. Серед "щасливчиків" опинився й російський співак Йосип Кобзон, "голуб миру" та фанат "ДНР" та "ЛНР".

Згідно указу №126/2018 від 2-го травня, опублікованому на сайті президента, зокрема, 80-річного Кобзона позбавлено державних нагород України.

Інші санкції включають у себе блокування активів, тобто тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, запобігання виведенню капіталів за межі України, відмову в наданні та скасування віз, застосування інших заборон в’їзду на територію України.

Усі санкції щодо Кобзона (в означеному указі він під номером 59) вводяться безстроково. 

 Україна наклала санкції на Кобзона

Сам артист уже встиг прокоментувати цю новину. Його цитує "Федеральное агентство новостей".

"Я два роки тому сказав, що відмовляюся від усіх українських нагород. Тому влада з запізненням приймає якісь мракобісні рішення. Мені нагороди давала інша Україна, тому я дорожу тими нагородами", - сказав Кобзон.

"А те, що зараз так звана мракобісна, проамериканська, нова Україна намагається вживати якихось заходів, я навіть не знаю, як на це реагувати", - додав він.

Нагадаємо, в 2014-му році Кобзон заявив, що хоче, щоби його позбавили звання Народного артиста України. Зате співак має відзнаки "народного артиста "ДНР" та "ЛНР" та інші нагороди від невизнаних республік. 

Фото з Instagram 


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