Зе-депутат Дмитрук узяв заміж свою спортивну кохану. ФОТО

Пауерліфтер, бородань та новоспечений зе-депутат Артем Дмитрук офіційно став одруженим чоловіком. Він узяв заміж свою кохану дівчину Анастасію Руду.

Фото молодята поділилися в Instagram.

Зе-депутат Артем Дмитрук розписався зі своєю дівчиною Анастасією

Наречена була у білій сукні, а наречений у вишиванці

Нагадаємо, Артем із Анастасією поділяють пристрасть до спорту і тренуються разом із першого дня знайомства. Освідчився чоловік у квітні.

Love is... тягати залізо, дивлячись в очі одне одному

Артем та Анастасія тепер подружжя

Як відомо, гуляти весілля голуб'ята не планували, а збиралися обмежитися просто розписом.

Фото з Instagram Дмитрука і його дружини