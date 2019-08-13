Зе-депутат Дмитрук узяв заміж свою спортивну кохану. ФОТО
13 серпня 2019, 12:39
Пауерліфтер, бородань та новоспечений зе-депутат Артем Дмитрук офіційно став одруженим чоловіком. Він узяв заміж свою кохану дівчину Анастасію Руду.
Фото молодята поділилися в Instagram.
Нагадаємо, Артем із Анастасією поділяють пристрасть до спорту і тренуються разом із першого дня знайомства. Освідчився чоловік у квітні.
Як відомо, гуляти весілля голуб'ята не планували, а збиралися обмежитися просто розписом.
Фото з Instagram Дмитрука і його дружини
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