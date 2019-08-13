Зе-депутат Дмитрук узяв заміж свою спортивну кохану. ФОТО

13 серпня 2019, 12:39

Пауерліфтер, бородань та новоспечений зе-депутат Артем Дмитрук офіційно став одруженим чоловіком. Він узяв заміж свою кохану дівчину Анастасію Руду.

Фото молодята поділилися в Instagram.

 
Зе-депутат Артем Дмитрук розписався зі своєю дівчиною Анастасією
 
Наречена була у білій сукні, а наречений у вишиванці

Нагадаємо, Артем із Анастасією поділяють пристрасть до спорту і тренуються разом із першого дня знайомства. Освідчився чоловік у квітні.

 
 
Love is... тягати залізо, дивлячись в очі одне одному
 
Артем та Анастасія тепер подружжя

Як відомо, гуляти весілля голуб'ята не планували, а збиралися обмежитися просто розписом.

Фото з Instagram Дмитрука і його дружини


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