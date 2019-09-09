Серьога заявив, що проситиме громадянство України: Для мене це свобода
Понеділок, 9 вересня 2019, 16:14
Білоруський репер Сергій Пархоменко, aka Серьога, aka Полиграф ШарикOFF, бажає стати громадянином України.
Цю важливу заяву він зробив у своєму відеощоденнику телешоу "Танці з зірками".
"Я нещодавно прийняв рішення отримати український паспорт. Україна для мене - це свобода", - сказав 42-річний артист.
"Я хочу бути тут, серед цих людей. Це моя земля, мені тут добре. Тут я зустрів жінку, котра народила мені двох прекрасних синів", - поділився він.
До слова, пара Серьоги після третього ефіру залишила танцювальне шоу.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО (з 2:18):
Нагадаємо, з матір'ю своїх синів Поліною Серьога розійшовся в 2015-му році. Жінка з дітьми тоді лишилася жити у Києві, а чоловік подався до Москви.
Фото з Instagram, відео з YouTube
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