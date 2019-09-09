Серьога заявив, що проситиме громадянство України: Для мене це свобода

Білоруський репер Сергій Пархоменко, aka Серьога, aka Полиграф ШарикOFF, бажає стати громадянином України.

Цю важливу заяву він зробив у своєму відеощоденнику телешоу "Танці з зірками".

"Я нещодавно прийняв рішення отримати український паспорт. Україна для мене - це свобода", - сказав 42-річний артист.

Серьога заявив про бажання отримати українське громадянство

"Я хочу бути тут, серед цих людей. Це моя земля, мені тут добре. Тут я зустрів жінку, котра народила мені двох прекрасних синів", - поділився він.

До слова, пара Серьоги після третього ефіру залишила танцювальне шоу.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО (з 2:18):

Нагадаємо, з матір'ю своїх синів Поліною Серьога розійшовся в 2015-му році. Жінка з дітьми тоді лишилася жити у Києві, а чоловік подався до Москви.

Фото з Instagram, відео з YouTube