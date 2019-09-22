Дімопулос про пологи: Цей день був справжнім дивом, я відразу встала та пішла

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос поділилася другою частиною розповіді про день, коли у Монако народила донечку.

За словами Санти, пологи пройшли просто ідеально, і вже за дві години вона встала та пішла.

Про це матуся пише у своєму Instagram.

Личко дитини Санта не показує та ім'я поки не оголошує

"Витягнувши дівчинку, її відразу поклали мені на груди. Лікар почекав поки припинила пульсувати пуповина (хвилин 20), і тільки потім він дозволив чоловікові обрізати її. Так ми лежали 1.5 години. Неможливо описати словами ці відчуття, це – космос. Весь світ перестав існувати, крім нас", - поділилася Санта.

Це перша спільна дитина Ігоря Кучеренка та Санти Дімопулос. У шлюбі пара з жовтня 2015-го

"Тільки після цього її зважили, виміряли і відразу відвезли нас в палату. До речі, я відразу встала і пішла :) Це з приводу якості епідуральної анестезії. В цілому, все пройшло краще, ніж я могла собі уявити. Цей день я запам’ятаю як найсправжнісіньке диво та абсолютне щастя", - запевнила Дімопулос.

Нагадаємо, свою другу дитину 32-річна Дімопулос народила 14-го вересня в одній із клінік Монако.

Фото з Instagram