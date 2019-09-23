Коломойський поголився та сходив на матч до сина. ФОТО

21-го вересня 56-річний олігарх Ігор Коломойський засвітився на матчі баскетбольного клубу "Дніпро", в якому грає його молодший син Грегорі.

І хоча хлопець провів на майданчику трохи менше 4-х хвилин і нічим не відрізнився, його відомий батько потрапив у фотозвіт клубу на Facebook.

Причому, Ігор Валерійович прийшов без бороди, що буває досить нечасто.

Breaking news! Коломойський поголився

Між іншим, "Дніпро" переміг і став володарем Суперкубку України з баскетболу сезону 2019-2020.

Схожий на тата?

Коломойського з його дітьми можна побачити ще рідше, ніж поголеним

Ігор Валерійович навіть від селфі не відмовився

Фото з Facebook БК "Днепр"