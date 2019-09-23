Коломойський поголився та сходив на матч до сина. ФОТО
Понеділок, 23 вересня 2019, 17:03
21-го вересня 56-річний олігарх Ігор Коломойський засвітився на матчі баскетбольного клубу "Дніпро", в якому грає його молодший син Грегорі.
І хоча хлопець провів на майданчику трохи менше 4-х хвилин і нічим не відрізнився, його відомий батько потрапив у фотозвіт клубу на Facebook.
Причому, Ігор Валерійович прийшов без бороди, що буває досить нечасто.
Між іншим, "Дніпро" переміг і став володарем Суперкубку України з баскетболу сезону 2019-2020.
Фото з Facebook БК "Днепр"
Приєднуйтесь до дискусії