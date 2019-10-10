Транс-кралечка з Данії знялася у спідньому для Victoria's Secret

Бренд Victoria's Secret, який донедавна працював лише зі "стандартними" моделями, продовжує рухатися в бік розмаїття.

До нового кампейну, крім дівчини плюс-сайз, запросили транс-дівчину, данську модель Май Сімон Ліфшиц.

24-річна Май Сімон є наполовину аргентинкою. Вона прийшла у модельний бізнес у 16 і тоді ж почала процес свого перетворення. Також Ліфшиц уже встигла знятися в кількох фільмах.

Май Сімон - нова зіронька бренду

Як пише CPH Post, красуня воліє називатися не трансгендером, а просто жінкою. Вона "якимось чином завжди це знала".

Дівчині 24, її мама з Данії, а тато - з Аргентини

"Ми всі не можемо одночасно бути сильними, нехай поміж нас буде і вразливість. Будьмо чесні. Використаймо наші відмінності як нашу силу і поможімо одне одному піднятися... Не має значення, які в тебе можуть бути особисті труднощі, з твоїм тілом, самим собою чи зі світом - основні емоції, що стоять за ними, одні й ті самі. Нехай між нами утвориться зв'язок, щоби ми могли дійсно надихати одне одного та самих себе на любов до себе - зокрема до своєї вразливості", - закликає Май Сімон.

Май Сімон Ліфшиц, Олівія Санг, Лора Рахман-Кідд та Алі Тейт представляють колаборацію Victoria's Secret та Bluebella

"Я виступаю за руйнування упереджень, котрі змушують людей почуватися меншими", - каже вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от May Simón (@itmaybemay) 29 Апр 2017 в 5:29 PDT

Ліфшиц працює моделлю з 16 років

Нагадаємо, першою моделлю-трансгендером, яку запросили до VS, стала бразилійка Валентина Сампайо.

Фото з Instagram Лiфшиц та Bluebella