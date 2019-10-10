Транс-кралечка з Данії знялася у спідньому для Victoria's Secret
Бренд Victoria's Secret, який донедавна працював лише зі "стандартними" моделями, продовжує рухатися в бік розмаїття.
До нового кампейну, крім дівчини плюс-сайз, запросили транс-дівчину, данську модель Май Сімон Ліфшиц.
24-річна Май Сімон є наполовину аргентинкою. Вона прийшла у модельний бізнес у 16 і тоді ж почала процес свого перетворення. Також Ліфшиц уже встигла знятися в кількох фільмах.
Як пише CPH Post, красуня воліє називатися не трансгендером, а просто жінкою. Вона "якимось чином завжди це знала".
"Ми всі не можемо одночасно бути сильними, нехай поміж нас буде і вразливість. Будьмо чесні. Використаймо наші відмінності як нашу силу і поможімо одне одному піднятися... Не має значення, які в тебе можуть бути особисті труднощі, з твоїм тілом, самим собою чи зі світом - основні емоції, що стоять за ними, одні й ті самі. Нехай між нами утвориться зв'язок, щоби ми могли дійсно надихати одне одного та самих себе на любов до себе - зокрема до своєї вразливості", - закликає Май Сімон.
"Я виступаю за руйнування упереджень, котрі змушують людей почуватися меншими", - каже вона.
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Нагадаємо, першою моделлю-трансгендером, яку запросили до VS, стала бразилійка Валентина Сампайо.
Фото з Instagram Лiфшиц та Bluebella